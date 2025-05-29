Сбросила 95 кг — и перестала ходить: как операция мечты превратилась в кошмар

42-летняя Даниэль Пиблз решилась на операцию по снижению веса в Турции, надеясь вернуть здоровье и силы, чтобы быть рядом с внуком. Но путь к новой жизни обернулся трагедией — спустя несколько недель после вмешательства женщина оказалась полностью парализованной от шеи и ниже.
Даниэль ждала операцию на родине более 7 лет и решилась на рукавную резекцию желудка за границей. Сначала всё шло хорошо — она потеряла почти 100 кг. Но уже дома начались тяжёлые осложнения: обмороки, боли и полный паралич. Врачи диагностировали пищевую невропатию — серьёзное последствие дефицита витаминов, часто встречающееся после бариатрических операций.
Даниэль лечили в госпитале Salford Royal в Манчестере. Почти полгода врачи боролись за восстановление её нервной системы. Сейчас она снова может ходить — с костылями, медленно, но уверенно. "Это было страшно. Сказать, что ты больше не сможешь ходить — ужас для всей семьи", — вспоминает она.
Операции за границей привлекают низкой ценой, но пациенты часто не учитывают возможные осложнения. После бариатрии организм теряет способность полноценно усваивать витамины группы B, что чревато серьёзным повреждением нервов и даже параличом.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.
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