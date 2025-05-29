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Сбросила 95 кг — и перестала ходить: как операция мечты превратилась в кошмар

1:33
Здоровье

42-летняя Даниэль Пиблз решилась на операцию по снижению веса в Турции, надеясь вернуть здоровье и силы, чтобы быть рядом с внуком. Но путь к новой жизни обернулся трагедией — спустя несколько недель после вмешательства женщина оказалась полностью парализованной от шеи и ниже.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Потеряла 95 кг — и способность ходить

Даниэль ждала операцию на родине более 7 лет и решилась на рукавную резекцию желудка за границей. Сначала всё шло хорошо — она потеряла почти 100 кг. Но уже дома начались тяжёлые осложнения: обмороки, боли и полный паралич. Врачи диагностировали пищевую невропатию — серьёзное последствие дефицита витаминов, часто встречающееся после бариатрических операций.

Пять месяцев реабилитации

Даниэль лечили в госпитале Salford Royal в Манчестере. Почти полгода врачи боролись за восстановление её нервной системы. Сейчас она снова может ходить — с костылями, медленно, но уверенно. "Это было страшно. Сказать, что ты больше не сможешь ходить — ужас для всей семьи", — вспоминает она.

Цена экономии

Операции за границей привлекают низкой ценой, но пациенты часто не учитывают возможные осложнения. После бариатрии организм теряет способность полноценно усваивать витамины группы B, что чревато серьёзным повреждением нервов и даже параличом.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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