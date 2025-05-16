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Новый тип диабета признан официально: болезнь, о которой молчали 20 миллионов человек

1:17
Здоровье

Международная федерация диабета впервые признала диабет 5 типа как отдельную форму заболевания. Это важный шаг, который может изменить подход к диагностике и лечению, особенно в странах с низким уровнем дохода.

Диабет
Фото: https://www.freepik.com
Диабет

Чем он отличается

Диабет 5 типа развивается из-за недоедания в детстве. Поджелудочная железа в таких условиях просто не получает достаточного питания, чтобы полноценно развиться. Как итог — дефицит инсулина, не связанный с иммунной атакой (в отличие от диабета 1 типа).

Эта форма болезни чаще всего встречается в бедных регионах и уже затронула 20-25 миллионов человек по всему миру.

Что уже известно

  • У людей с диабетом 5 типа низкий ИМТ.
  • Инсулина вырабатывается мало, но не из-за генетических сбоев или ожирения.
  • Ученые уже доказали связь с низкобелковой диетой в детстве и недоразвитием поджелудочной железы.

Почему это важно

До недавнего времени такие пациенты могли быть ошибочно отнесены к другим типам диабета — и получать неэффективное лечение. Новый статус болезни поможет пересмотреть протоколы помощи и сосредоточиться на профилактике через питание, особенно у детей.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю"), уст. Мочеистощение, Мочеизнурение - общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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