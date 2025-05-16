Минус усталость, плюс энергия: зелёный порошок, который заменяет витамины и спортпит

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Спирулина — это не просто зелёная пудра из баночки. Это природный суперпродукт, который может повысить уровень энергии, укрепить иммунитет и помочь восстановиться после тренировок. Особенно она полезна тем, кто придерживается веганской диеты или часто чувствует упадок сил.

Фото: https://www.freepik.com Спирулина

Что это такое

Спирулина — микроводоросль с высоким содержанием белка (до 65%), витаминов группы B, железа, магния, калия и антиоксидантов. В ней много фикоцианина — вещества, которое борется с воспалениями и свободными радикалами.

Чем она полезна

Спортсменам и активным людям: помогает быстрее восстанавливаться и повышает выносливость.

помогает быстрее восстанавливаться и повышает выносливость. Тем, кто устал или в стрессе: даёт естественный прилив энергии.

даёт естественный прилив энергии. При диете: даёт чувство сытости и поддерживает организм без дефицита питательных веществ.

даёт чувство сытости и поддерживает организм без дефицита питательных веществ. В холодный сезон: укрепляет иммунитет.

укрепляет иммунитет. Вегетарианцам и веганам: восполняет дефицит железа и витамина B12.

Как и когда принимать

Перед/после тренировки: для восстановления.

для восстановления. Утром: для бодрости и поддержки обмена веществ.

для бодрости и поддержки обмена веществ. До еды: если цель — снижение веса или детокс.

Дозировка: 2-4 г в день. Начинайте с меньшего, чтобы привыкнуть.

Кому не стоит

Не подходит при проблемах с щитовидкой, аллергии на водоросли, фенилкетонурии, а также в период беременности и лактации — без консультации врача.

Уточнения

Arthrospira (лат.) - род цианобактерий (синезелёных водорослей) класса Cyanophyceae. Человеком и различными видами животных употребляются в пищу в основном два вида: Arthrospira platensis и Arthrospira maxima, имеющие коммерческое название "Спирулина".

