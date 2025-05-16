Минус усталость, плюс энергия: зелёный порошок, который заменяет витамины и спортпит

Спирулина — это не просто зелёная пудра из баночки. Это природный суперпродукт, который может повысить уровень энергии, укрепить иммунитет и помочь восстановиться после тренировок. Особенно она полезна тем, кто придерживается веганской диеты или часто чувствует упадок сил.
Спирулина — микроводоросль с высоким содержанием белка (до 65%), витаминов группы B, железа, магния, калия и антиоксидантов. В ней много фикоцианина — вещества, которое борется с воспалениями и свободными радикалами.
Дозировка: 2-4 г в день. Начинайте с меньшего, чтобы привыкнуть.
Не подходит при проблемах с щитовидкой, аллергии на водоросли, фенилкетонурии, а также в период беременности и лактации — без консультации врача.
Arthrospira (лат.) - род цианобактерий (синезелёных водорослей) класса Cyanophyceae. Человеком и различными видами животных употребляются в пищу в основном два вида: Arthrospira platensis и Arthrospira maxima, имеющие коммерческое название "Спирулина".
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