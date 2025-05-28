Печатают еду, как книжки: чем мясо из 3D-принтера лучше обычного — и когда будет в магазинах

Звучит как фантастика: нажимаешь кнопку — и получаешь свежий, полезный кусок мяса… без забоя животных, антибиотиков и вредных бактерий. Но это уже не фантастика, а реальность, к которой нас приближает 3D-печать еды. И первыми шагнули в будущее российские учёные.
Исследователи из Донского государственного технического университета разработали технологию биопринтинга мяса, сохраняя его вкусовые и питательные свойства. С помощью уникальной печатающей головки они "распечатали" мясо… кролика. И сделали это без малейшего вреда животному, сообщает Medikforum.
"Мы берём клетки у донора и выращиваем их в комфортной среде. Из полученного материала формируется мясо — на вкус оно почти неотличимо от настоящего", — объясняет заведующая кафедрой биоинженерии ДГТУ Евгения Кириченко.
Процесс напоминает сборку конструктора — только на клеточном уровне:
Такое мясо — не игрушка, а потенциальная революция:
Скорее всего — раньше, чем думаем. По прогнозам, к 2030 году технология получит массовое распространение, а к 2040-му около 35% мясного рынка займёт именно напечатанное мясо. Причём не исключено, что у нас дома появятся персональные пищевые 3D-принтеры — с возможностью создавать еду под себя: по вкусу, диете и даже аллергиям.
Сегодня цена такой еды пока велика, но именно в этом направлении сейчас работают крупнейшие корпорации мира. И речь уже идёт не только о мясе: учёные успешно печатают сыр, морепродукты, шоколад, фрукты и овощи.
Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
На глубине, где не должно быть ничего рукотворного, найден технологичный объект. Его возраст — сотни миллионов лет. Кто его оставил?