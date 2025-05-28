Печатают еду, как книжки: чем мясо из 3D-принтера лучше обычного — и когда будет в магазинах

2:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Звучит как фантастика: нажимаешь кнопку — и получаешь свежий, полезный кусок мяса… без забоя животных, антибиотиков и вредных бактерий. Но это уже не фантастика, а реальность, к которой нас приближает 3D-печать еды. И первыми шагнули в будущее российские учёные.

Фото: commons.wikimedia.org by Oxiq, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мясо

Что именно придумали?

Исследователи из Донского государственного технического университета разработали технологию биопринтинга мяса, сохраняя его вкусовые и питательные свойства. С помощью уникальной печатающей головки они "распечатали" мясо… кролика. И сделали это без малейшего вреда животному, сообщает Medikforum.

"Мы берём клетки у донора и выращиваем их в комфортной среде. Из полученного материала формируется мясо — на вкус оно почти неотличимо от настоящего", — объясняет заведующая кафедрой биоинженерии ДГТУ Евгения Кириченко.

Как работает биопечать мяса

Процесс напоминает сборку конструктора — только на клеточном уровне:

Берутся клетки мышечной ткани у животного (через биопсию).

мышечной ткани у животного (через биопсию). Клетки выращиваются в питательной среде в биореакторе.

в питательной среде в биореакторе. Создаются "биочернила" - гелеобразный материал из клеток.

- гелеобразный материал из клеток. Печать - слой за слоем формируется структура мяса.

- слой за слоем формируется структура мяса. Дозревание - продукт помещается в условия, где формируются волокна.

Почему это — не просто модный эксперимент

Такое мясо — не игрушка, а потенциальная революция:

Экологичнее : сокращение выбросов СО₂ до 90%, меньше воды и земли.

: сокращение выбросов СО₂ до 90%, меньше воды и земли. Этичнее : ни одно животное не пострадало.

: ни одно животное не пострадало. Чище : без антибиотиков, гормонов и бактерий.

: без антибиотиков, гормонов и бактерий. Гибко настраивается : можно контролировать состав — больше белка, меньше жира, плюс витамины по запросу.

: можно контролировать состав — больше белка, меньше жира, плюс витамины по запросу. Незаменимо в экстремальных условиях: в космосе, в зонах катастроф, на подводных станциях.

Когда мы будем это есть

Скорее всего — раньше, чем думаем. По прогнозам, к 2030 году технология получит массовое распространение, а к 2040-му около 35% мясного рынка займёт именно напечатанное мясо. Причём не исключено, что у нас дома появятся персональные пищевые 3D-принтеры — с возможностью создавать еду под себя: по вкусу, диете и даже аллергиям.

Сегодня цена такой еды пока велика, но именно в этом направлении сейчас работают крупнейшие корпорации мира. И речь уже идёт не только о мясе: учёные успешно печатают сыр, морепродукты, шоколад, фрукты и овощи.

Уточнения

Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

