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Печатают еду, как книжки: чем мясо из 3D-принтера лучше обычного — и когда будет в магазинах

2:44
Здоровье

Звучит как фантастика: нажимаешь кнопку — и получаешь свежий, полезный кусок мяса… без забоя животных, антибиотиков и вредных бактерий. Но это уже не фантастика, а реальность, к которой нас приближает 3D-печать еды. И первыми шагнули в будущее российские учёные.

Мясо
Фото: commons.wikimedia.org by Oxiq, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мясо

Что именно придумали?

Исследователи из Донского государственного технического университета разработали технологию биопринтинга мяса, сохраняя его вкусовые и питательные свойства. С помощью уникальной печатающей головки они "распечатали" мясо… кролика. И сделали это без малейшего вреда животному, сообщает Medikforum.

"Мы берём клетки у донора и выращиваем их в комфортной среде. Из полученного материала формируется мясо — на вкус оно почти неотличимо от настоящего", — объясняет заведующая кафедрой биоинженерии ДГТУ Евгения Кириченко.

Как работает биопечать мяса

Процесс напоминает сборку конструктора — только на клеточном уровне:

  • Берутся клетки мышечной ткани у животного (через биопсию).
  • Клетки выращиваются в питательной среде в биореакторе.
  • Создаются "биочернила" - гелеобразный материал из клеток.
  • Печать - слой за слоем формируется структура мяса.
  • Дозревание - продукт помещается в условия, где формируются волокна.

Почему это — не просто модный эксперимент

Такое мясо — не игрушка, а потенциальная революция:

  • Экологичнее: сокращение выбросов СО₂ до 90%, меньше воды и земли.
  • Этичнее: ни одно животное не пострадало.
  • Чище: без антибиотиков, гормонов и бактерий.
  • Гибко настраивается: можно контролировать состав — больше белка, меньше жира, плюс витамины по запросу.
  • Незаменимо в экстремальных условиях: в космосе, в зонах катастроф, на подводных станциях.

Когда мы будем это есть

Скорее всего — раньше, чем думаем. По прогнозам, к 2030 году технология получит массовое распространение, а к 2040-му около 35% мясного рынка займёт именно напечатанное мясо. Причём не исключено, что у нас дома появятся персональные пищевые 3D-принтеры — с возможностью создавать еду под себя: по вкусу, диете и даже аллергиям.

Сегодня цена такой еды пока велика, но именно в этом направлении сейчас работают крупнейшие корпорации мира. И речь уже идёт не только о мясе: учёные успешно печатают сыр, морепродукты, шоколад, фрукты и овощи.

Уточнения

Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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