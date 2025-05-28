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Гудок — как выстрел: почему телефонный звонок стал самой пугающей функцией гаджета

2:16
Здоровье

Звонок. Экран вспыхивает, и вместо радости — стресс. Почему так много людей чувствуют тревогу от обычного телефонного вызова? Ответ — в перегрузе, к которому нас привели технологии.

Смартфон
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смартфон

Телефонофобия: реальная проблема

Это не каприз, а всё чаще встречающийся невроз. Вот как он проявляется:

  • Тревога при виде неизвестного номера.
  • Страх услышать раздражение в голосе собеседника.
  • Автоматическое "игнор" даже на звонки от близких.

Соцопросы показывают: 60% миллениалов и зумеров испытывают дискомфорт от звонков. Причина проста — звонок требует мгновенной реакции, в отличие от текстов, где можно подумать.

Почему люди избегают голосовых сообщений

Вроде удобно, но:

  • Невозможно "пролистать".
  • Голос слишком "личный".
  • Отвлекает сильнее, чем сообщение.

Голосовое — это почти как прийти без приглашения. Особенно раздражает, когда слушать приходится в неудобной обстановке.

Даже точка в конце пугает

В мессенджерах всё имеет значение.
"Точка" теперь воспринимается как холодный или резкий тон, а "скобочки" и смайлы — как дружелюбие.
Вас беспокоит, что кто-то долго пишет, зашёл и не ответил, или просто написал "???"? Это цифровая тревожность, и она — настоящая.

Почему технологии нас истощают

  • Мы постоянно анализируем каждое сообщение.
  • Уходит глубина общения, остаётся лишь поток реплик.
  • Нет пауз — смартфон с нами даже ночью.

Что поможет

  • Ввести "тихие часы" без телефона.
  • Не бояться не отвечать сразу.
  • Тренироваться быть офлайн хотя бы час в день.
  • Перестать воспринимать каждый символ как сигнал бедствия.

Цифровая тревожность — это не просто усталость от общения, а реакция организма на постоянную перегрузку. Важно помнить: вы имеете право на тишину, личные границы и выбор — не отвечать сразу, не слушать голосовые и не переживать из-за "точки в сообщении". Возвращая себе контроль над коммуникацией, вы не отгораживаетесь от мира — вы заботитесь о себе.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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