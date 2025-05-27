Когда еда — триггер: как питание в детстве влияет на женский организм

Чем раньше начинаются месячные, тем выше риски — к такому выводу пришли исследователи из Сиэтла. Но хорошая новость в том, что есть способ отодвинуть это событие: питание. Здоровый рацион до начала полового созревания может повлиять на возраст первой менструации и сыграть ключевую роль в профилактике серьёзных болезней в будущем.
Раннее менархе (первая менструация) связано с:
Но вот что по-настоящему интересно: возраст наступления первой менструации напрямую связан не только с телосложением, но и с качеством питания.
Учёные из онкологического центра Фреда Хатчинсона наблюдали более 7500 девочек в возрасте 9-14 лет, отслеживая их рацион и возраст начала менструации. Исследование проводилось в рамках проекта Growing Up Today (GUTS).
Они использовали две шкалы:
Причём такие закономерности сохранялись независимо от роста и массы тела — всё дело именно в составе пищи.
Учёные отмечают глобальную тенденцию: менархе наступает всё раньше. Виноваты не только генетика и окружающая среда, но и ультраобработанная еда, избыток сахара и воспалительная диета.
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