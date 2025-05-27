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Когда еда — триггер: как питание в детстве влияет на женский организм

2:22
Здоровье

Чем раньше начинаются месячные, тем выше риски — к такому выводу пришли исследователи из Сиэтла. Но хорошая новость в том, что есть способ отодвинуть это событие: питание. Здоровый рацион до начала полового созревания может повлиять на возраст первой менструации и сыграть ключевую роль в профилактике серьёзных болезней в будущем.

Ребенок
Фото: commons.wikimedia.org by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ребенок

Почему это важно

Раннее менархе (первая менструация) связано с:

  • Повышенным риском диабета и ожирения.
  • Большей вероятностью рака груди.
  • Рисками сердечно-сосудистых заболеваний.

Но вот что по-настоящему интересно: возраст наступления первой менструации напрямую связан не только с телосложением, но и с качеством питания.

Что показало исследование

Учёные из онкологического центра Фреда Хатчинсона наблюдали более 7500 девочек в возрасте 9-14 лет, отслеживая их рацион и возраст начала менструации. Исследование проводилось в рамках проекта Growing Up Today (GUTS).

Они использовали две шкалы:

  • AHEI: индекс здорового питания (много овощей, бобовых, цельнозерновых)
  • EDIP: индекс воспалительной диеты (много переработанного мяса, сладких напитков и рафинированных продуктов)

И что же выяснилось

  • Девочки с самым здоровым рационом имели на 8% меньшую вероятность ранней менструации.
  • А вот те, чей рацион был наиболее воспалительным, имели на 15% больше шансов начать цикл в ближайшее время.

Причём такие закономерности сохранялись независимо от роста и массы тела — всё дело именно в составе пищи.

Что это значит для родителей

  • Привычки питания, заложенные в детстве, работают на здоровье десятилетиями.
  • Умеренное потребление овощей, цельных злаков и снижение фастфуда — это инвестиция не только в фигуру, но и в гормональный баланс.
  • Школьное питание должно стать частью решения, а не проблемы — доступ к правильной еде должен быть у всех.

Почему сейчас всё раньше

Учёные отмечают глобальную тенденцию: менархе наступает всё раньше. Виноваты не только генетика и окружающая среда, но и ультраобработанная еда, избыток сахара и воспалительная диета.

Уточнения

Гормо́ны биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции, поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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