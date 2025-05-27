Когда еда — триггер: как питание в детстве влияет на женский организм

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чем раньше начинаются месячные, тем выше риски — к такому выводу пришли исследователи из Сиэтла. Но хорошая новость в том, что есть способ отодвинуть это событие: питание. Здоровый рацион до начала полового созревания может повлиять на возраст первой менструации и сыграть ключевую роль в профилактике серьёзных болезней в будущем.

Фото: commons.wikimedia.org by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ребенок

Почему это важно

Раннее менархе (первая менструация) связано с:

Повыше нным риском диабета и ожирения.

Большей вероятностью рака груди.

Рисками сердечно-сосудистых заболеваний.

Но вот что по-настоящему интересно: возраст наступления первой менструации напрямую связан не только с телосложением, но и с качеством питания.

Что показало исследование

Учёные из онкологического центра Фреда Хатчинсона наблюдали более 7500 девочек в возрасте 9-14 лет, отслеживая их рацион и возраст начала менструации. Исследование проводилось в рамках проекта Growing Up Today (GUTS).

Они использовали две шкалы:

AHEI: индекс здорового питания (много овощей, бобовых, цельнозерновых)

индекс здорового питания (много овощей, бобовых, цельнозерновых) EDIP: индекс воспалительной диеты (много переработанного мяса, сладких напитков и рафинированных продуктов)

И что же выяснилось

Девочки с самым здоровым рационом имели на 8% меньшую вероятность ранней менструации.

А вот те, чей рацион был наиболее воспалительным, имели на 15% больше шансов начать цикл в ближайшее время.

Причём такие закономерности сохранялись независимо от роста и массы тела — всё дело именно в составе пищи.

Что это значит для родителей

Привычки питания, заложенные в детстве, работают на здоровье десятилетиями.

Умеренное потребление овощей, цельных злаков и снижение фастфуда — это инвестиция не только в фигуру, но и в гормональный баланс.

Школьное питание должно стать частью решения, а не проблемы — доступ к правильной еде должен быть у всех.

Почему сейчас всё раньше

Учёные отмечают глобальную тенденцию: менархе наступает всё раньше. Виноваты не только генетика и окружающая среда, но и ультраобработанная еда, избыток сахара и воспалительная диета.

Уточнения

Гормо́ны— биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции, поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

