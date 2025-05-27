Стресс, тяжесть, бессонница? Как специя из борща помогают сосредоточиться и лучше спать

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы чувствуете стресс, страдаете от нарушений сна или тяжести в животе — обратите внимание на эту простую и ароматную травяную смесь. Она помогает расслабиться, наладить пищеварение и даже улучшить память. И всё это — с обычной кухни.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ лавровый лист

Два знакомых союзника: лавровый лист и розмарин

Розмарин и лавровый лист давно используются в кулинарии, но их польза не ограничивается вкусом. В сочетании они превращаются в настоящий эликсир для тела и разума:

Снижают стресс и тревожность.

Улучшают пищеварение и микрофлору кишечника.

Обладают противовоспалительным эффектом.

Помогают при мигрени.

Стимулируют память и концентрацию.

Розмарин, по данным Национальной медицинской библиотеки США, уменьшает воспаление и действует как мягкое успокоительное. Лавровый лист борется с отёками, содержит витамины A и C, железо, калий, магний и кальций. Он помогает при головных болях и способствует лучшему усвоению белка.

Как правильно заваривать

Простой рецепт:

1 стакан воды.

1 ст. ложка розмарина (свежего или сушёного).

4 лавровых листа.

Вскипятите воду, добавьте травы и дайте настояться 10 минут. Затем процедите и пейте тёплым. Можно добавить немного мёда или сок лимона для вкуса.

Лучшее время для приёма — утро натощак. Напиток мягко пробуждает организм и задаёт нужный ритм на день.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

