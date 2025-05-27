Стресс, тяжесть, бессонница? Как специя из борща помогают сосредоточиться и лучше спать

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Если вы чувствуете стресс, страдаете от нарушений сна или тяжести в животе — обратите внимание на эту простую и ароматную травяную смесь. Она помогает расслабиться, наладить пищеварение и даже улучшить память. И всё это — с обычной кухни.

лавровый лист
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лавровый лист

Два знакомых союзника: лавровый лист и розмарин

Розмарин и лавровый лист давно используются в кулинарии, но их польза не ограничивается вкусом. В сочетании они превращаются в настоящий эликсир для тела и разума:

  • Снижают стресс и тревожность.
  • Улучшают пищеварение и микрофлору кишечника.
  • Обладают противовоспалительным эффектом.
  • Помогают при мигрени.
  • Стимулируют память и концентрацию.

Розмарин, по данным Национальной медицинской библиотеки США, уменьшает воспаление и действует как мягкое успокоительное. Лавровый лист борется с отёками, содержит витамины A и C, железо, калий, магний и кальций. Он помогает при головных болях и способствует лучшему усвоению белка.

Как правильно заваривать

Простой рецепт:

  • 1 стакан воды.
  • 1 ст. ложка розмарина (свежего или сушёного).
  • 4 лавровых листа.

Вскипятите воду, добавьте травы и дайте настояться 10 минут. Затем процедите и пейте тёплым. Можно добавить немного мёда или сок лимона для вкуса.

Лучшее время для приёма — утро натощак. Напиток мягко пробуждает организм и задаёт нужный ритм на день.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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