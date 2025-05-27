Стресс, тяжесть, бессонница? Как специя из борща помогают сосредоточиться и лучше спать

Если вы чувствуете стресс, страдаете от нарушений сна или тяжести в животе — обратите внимание на эту простую и ароматную травяную смесь. Она помогает расслабиться, наладить пищеварение и даже улучшить память. И всё это — с обычной кухни.
Розмарин и лавровый лист давно используются в кулинарии, но их польза не ограничивается вкусом. В сочетании они превращаются в настоящий эликсир для тела и разума:
Розмарин, по данным Национальной медицинской библиотеки США, уменьшает воспаление и действует как мягкое успокоительное. Лавровый лист борется с отёками, содержит витамины A и C, железо, калий, магний и кальций. Он помогает при головных болях и способствует лучшему усвоению белка.
Простой рецепт:
Вскипятите воду, добавьте травы и дайте настояться 10 минут. Затем процедите и пейте тёплым. Можно добавить немного мёда или сок лимона для вкуса.
Лучшее время для приёма — утро натощак. Напиток мягко пробуждает организм и задаёт нужный ритм на день.
Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.