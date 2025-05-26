Неожиданная польза кофе: почему врачи теперь хвалят этот напиток

Хорошие новости для всех, кто не может представить утро без чашки кофе. После десяти лет наблюдений международная команда учёных пришла к уверенным выводам: кофе не только бодрит, но и защищает печень.
Учёные из университетов Саутгемптона и Эдинбурга проанализировали данные почти 500 000 человек. Результаты оказались более чем убедительными:
И это касается любого кофе — растворимого, молотого и даже без кофеина. Удивительно, но факт.
Секрет — в полифенолах и биоактивных соединениях. Именно они придают кофе его антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Эти вещества снижают уровень воспаления, защищают клетки от повреждений и уменьшают влияние окислительного стресса.
Регулярное потребление кофе помогает печени справляться с нагрузками и снижает вероятность хронических заболеваний.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.