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Неожиданная польза кофе: почему врачи теперь хвалят этот напиток

1:17
Здоровье

Хорошие новости для всех, кто не может представить утро без чашки кофе. После десяти лет наблюдений международная команда учёных пришла к уверенным выводам: кофе не только бодрит, но и защищает печень.

Зерна кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зерна кофе

Что показали исследования

Учёные из университетов Саутгемптона и Эдинбурга проанализировали данные почти 500 000 человек. Результаты оказались более чем убедительными:

  • Риск жировой дистрофии печени у любителей кофе ниже на 35%,
  • Вероятность развития рака печени — на 34%,
  • А риск летального исхода от заболеваний печени снижается аж на 61%.

И это касается любого кофе — растворимого, молотого и даже без кофеина. Удивительно, но факт.

Почему так происходит

Секрет — в полифенолах и биоактивных соединениях. Именно они придают кофе его антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Эти вещества снижают уровень воспаления, защищают клетки от повреждений и уменьшают влияние окислительного стресса.

Регулярное потребление кофе помогает печени справляться с нагрузками и снижает вероятность хронических заболеваний.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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