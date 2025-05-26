Не переносишь творог? Этот сыр — идеальная альтернатива и вкуснее, и полезнее

Если вы не можете есть творог или просто ищете ему достойную альтернативу — обратите внимание на козий сыр. Он редко появляется на домашних кухнях, но совершенно зря: вкус у него необычный, а польза — впечатляющая. Особенно для сердца, мозга и иммунитета.
Родом с Ближнего Востока, он давно завоевал Европу, а теперь всё чаще появляется и на наших прилавках. У него особенный вкус — с лёгкой пряной ноткой и ореховым послевкусием. Чем выдержаннее сыр, тем ярче характер.
А в свежем виде он мягкий, кремовый и отлично намазывается на хлеб. Его продают и как "творожный" крем, и в виде рулетиков, которые удобно класть в салаты, закуски или горячие блюда.
100 г содержат около 365 ккал, но если есть его в меру, он станет отличной белковой добавкой.
Козий сыр — это не только кальций и белок. Он богат:
Если вы ещё не решились попробовать — начните с простого:
Он легко впишется в рацион и сделает блюда насыщеннее и полезнее.
Козий сыр — это не просто замена творогу. Это продукт с характером и пользой. Если вы давно поглядывали на него с интересом, но не решались — сейчас самое время. Он может стать новым любимцем на вашей кухне.
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.