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Не переносишь творог? Этот сыр — идеальная альтернатива и вкуснее, и полезнее

2:27
Здоровье

Если вы не можете есть творог или просто ищете ему достойную альтернативу — обратите внимание на козий сыр. Он редко появляется на домашних кухнях, но совершенно зря: вкус у него необычный, а польза — впечатляющая. Особенно для сердца, мозга и иммунитета.

Сыр
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сыр

В чём секрет козьего сыра

Родом с Ближнего Востока, он давно завоевал Европу, а теперь всё чаще появляется и на наших прилавках. У него особенный вкус — с лёгкой пряной ноткой и ореховым послевкусием. Чем выдержаннее сыр, тем ярче характер.

А в свежем виде он мягкий, кремовый и отлично намазывается на хлеб. Его продают и как "творожный" крем, и в виде рулетиков, которые удобно класть в салаты, закуски или горячие блюда.

Чем он лучше творога

  • Почти не содержит лактозу — подходит даже тем, кто не переносит молоко.
  • Имеет низкий гликемический индекс — не провоцирует резких скачков сахара.
  • Более сытный, но при этом легко вписывается в сбалансированный рацион.

100 г содержат около 365 ккал, но если есть его в меру, он станет отличной белковой добавкой.

Суперфуд для мозга и не только

Козий сыр — это не только кальций и белок. Он богат:

  • Магнием: для концентрации, устойчивости к стрессу и умственной активности.
  • Фосфором и калием: для сосудов и нормального давления
  • Железом: для снабжения клеток кислородом.
  • Витаминами А, D и К: для зрения, иммунитета, костей и свёртываемости крови.

Как вкусно есть козий сыр

Если вы ещё не решились попробовать — начните с простого:

  • Намажьте на цельнозерновой хлеб, добавьте помидоры или оливки.
  • Добавьте в салат с зеленью, свёклой, грецкими орехами или инжиром.
  • Используйте в пицце, запеканках, пасте.
  • Сделайте сырную тарелку с виноградом, орехами и мёдом.

Он легко впишется в рацион и сделает блюда насыщеннее и полезнее.

Итог: вкусно, полезно и неожиданно

Козий сыр — это не просто замена творогу. Это продукт с характером и пользой. Если вы давно поглядывали на него с интересом, но не решались — сейчас самое время. Он может стать новым любимцем на вашей кухне.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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