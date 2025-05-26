Не переносишь творог? Этот сыр — идеальная альтернатива и вкуснее, и полезнее

2:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы не можете есть творог или просто ищете ему достойную альтернативу — обратите внимание на козий сыр. Он редко появляется на домашних кухнях, но совершенно зря: вкус у него необычный, а польза — впечатляющая. Особенно для сердца, мозга и иммунитета.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сыр

В чём секрет козьего сыра

Родом с Ближнего Востока, он давно завоевал Европу, а теперь всё чаще появляется и на наших прилавках. У него особенный вкус — с лёгкой пряной ноткой и ореховым послевкусием. Чем выдержаннее сыр, тем ярче характер.

А в свежем виде он мягкий, кремовый и отлично намазывается на хлеб. Его продают и как "творожный" крем, и в виде рулетиков, которые удобно класть в салаты, закуски или горячие блюда.

Чем он лучше творога

Почти не содержит лактозу — подходит даже тем, кто не переносит молоко.

Имеет низкий гликемический индекс — не провоцирует резких скачков сахара.

Более сытный, но при этом легко вписывается в сбалансированный рацион.

100 г содержат около 365 ккал, но если есть его в меру, он станет отличной белковой добавкой.

Суперфуд для мозга и не только

Козий сыр — это не только кальций и белок. Он богат:

Магнием: для концентрации, устойчивости к стрессу и умственной активности.

для концентрации, устойчивости к стрессу и умственной активности. Фосфором и калием: для сосудов и нормального давления

для сосудов и нормального давления Железом: для снабжения клеток кислородом.

для снабжения клеток кислородом. Витаминами А, D и К: для зрения, иммунитета, костей и свёртываемости крови.

Как вкусно есть козий сыр

Если вы ещё не решились попробовать — начните с простого:

Намажьте на цельнозерновой хлеб, добавьте помидоры или оливки.

Добавьте в салат с зеленью, свёклой, грецкими орехами или инжиром.

Используйте в пицце, запеканках, пасте.

Сделайте сырную тарелку с виноградом, орехами и мёдом.

Он легко впишется в рацион и сделает блюда насыщеннее и полезнее.

Итог: вкусно, полезно и неожиданно

Козий сыр — это не просто замена творогу. Это продукт с характером и пользой. Если вы давно поглядывали на него с интересом, но не решались — сейчас самое время. Он может стать новым любимцем на вашей кухне.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

