Куркума, имбирь и ещё 3 специи, которые могут ослабить действие лекарств

Имбирь, куркума и корица давно известны не только как пряности, но и как элементы народной медицины. Они ценятся за свои антиоксидантные, противовоспалительные и даже якобы "целебные" свойства. Однако недавние исследования показывают: в больших дозах эти специи могут повлиять на эффективность некоторых рецептурных препаратов — от антикоагулянтов до лекарств от диабета.
Корица, особенно её более доступная разновидность — кассия, содержит вещество кумарин. Оно известно своей способностью разжижать кровь и может усиливать эффект лекарств вроде варфарина, повышая риск кровотечений. Кроме того, исследования показали, что коричный альдегид — одно из активных соединений корицы — может ускорять выведение препаратов из организма, снижая их эффективность.
Важно: наибольшую опасность представляют добавки и концентраты, а не небольшое количество корицы в выпечке или каше.
Куркума содержит куркумин — вещество, которое может изменять активность ферментов печени, участвующих в переработке лекарств. Это может повлиять на действие:
Также куркума обладает свойствами снижения уровня сахара в крови и давления, что способно усилить действие соответствующих медикаментов. Как и в случае с корицей, риск повышается при приёме добавок в высоких дозах.
Имбирь известен как натуральное средство от тошноты, но его активные соединения тоже могут вмешиваться в работу организма. Имбирь обладает мягким кроворазжижающим эффектом, поэтому его совместный приём с антикоагулянтами теоретически увеличивает риск кровотечений. Также обсуждается его влияние на уровень сахара в крови, особенно при одновременном приёме противодиабетических средств.
Большинство потенциальных рисков связано именно с высокими дозами — например, при приёме БАДов или концентрированных экстрактов. Обычные порции специй, используемые в домашней кухне, считаются безопасными.
Тем, кто принимает важные препараты (особенно от давления, диабета, для разжижения крови или химиотерапии), следует проконсультироваться с врачом перед началом приёма любых травяных добавок. Самостоятельные эксперименты с натуральными средствами могут привести к нежелательным взаимодействиям.
Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции,- химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.
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