Куркума, имбирь и ещё 3 специи, которые могут ослабить действие лекарств

2:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Имбирь, куркума и корица давно известны не только как пряности, но и как элементы народной медицины. Они ценятся за свои антиоксидантные, противовоспалительные и даже якобы "целебные" свойства. Однако недавние исследования показывают: в больших дозах эти специи могут повлиять на эффективность некоторых рецептурных препаратов — от антикоагулянтов до лекарств от диабета.

Корица: польза с нюансами

Корица, особенно её более доступная разновидность — кассия, содержит вещество кумарин. Оно известно своей способностью разжижать кровь и может усиливать эффект лекарств вроде варфарина, повышая риск кровотечений. Кроме того, исследования показали, что коричный альдегид — одно из активных соединений корицы — может ускорять выведение препаратов из организма, снижая их эффективность.

Важно: наибольшую опасность представляют добавки и концентраты, а не небольшое количество корицы в выпечке или каше.

Куркума: влияние на ферменты печени

Куркума содержит куркумин — вещество, которое может изменять активность ферментов печени, участвующих в переработке лекарств. Это может повлиять на действие:

Антидепрессантов.

Препаратов от давления.

Химиотерапии.

Антибиотиков.

Также куркума обладает свойствами снижения уровня сахара в крови и давления, что способно усилить действие соответствующих медикаментов. Как и в случае с корицей, риск повышается при приёме добавок в высоких дозах.

Имбирь: не такой уж безобидный

Имбирь известен как натуральное средство от тошноты, но его активные соединения тоже могут вмешиваться в работу организма. Имбирь обладает мягким кроворазжижающим эффектом, поэтому его совместный приём с антикоагулянтами теоретически увеличивает риск кровотечений. Также обсуждается его влияние на уровень сахара в крови, особенно при одновременном приёме противодиабетических средств.

Что действительно важно

Большинство потенциальных рисков связано именно с высокими дозами — например, при приёме БАДов или концентрированных экстрактов. Обычные порции специй, используемые в домашней кухне, считаются безопасными.

Тем, кто принимает важные препараты (особенно от давления, диабета, для разжижения крови или химиотерапии), следует проконсультироваться с врачом перед началом приёма любых травяных добавок. Самостоятельные эксперименты с натуральными средствами могут привести к нежелательным взаимодействиям.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции,- химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.

