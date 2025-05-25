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Что кожа пытается тебе сказать? Лицо как карта внутренних сбоев

Здоровье

"У тебя это на лице написано!" — наверняка вы слышали такую фразу. Но это действительно просто фигура речи… или наше лицо и правда рассказывает о внутренних неполадках в организме? По мнению психологов и специалистов по рефлексотерапии, кожа может многое "сказать", если уметь читать её сигналы.

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

Лицо — это как карта. Оно отражает не только эмоции, но и наш образ жизни, здоровье и даже гормональный фон. Что именно можно "прочесть"?

Лоб: стресс, печень, пищеварение

Частые высыпания, жирность, покраснение?
Это может быть связано с:

  • Перенапряжением нервной системы.
  • Нарушением работы печени.
  • Плохим пищеварением и нарушенной микрофлорой.

Что делать: пей больше воды, нормализуй режим сна и постарайся уменьшить стресс.

Темные круги под глазами: почки, сон, аллергия

Если у тебя хронические "синяки" под глазами, это не всегда от усталости. Возможные причины:

  • Нарушение водного баланса.
  • Дефицит сна.
  • Скрытые пищевые аллергии.

Попробуй: проанализировать рацион, пить больше воды и высыпаться.

Нос и щеки: сердце, лёгкие, сосуды

Покраснение, капилляры, ощущение жара в этой зоне могут указывать на:

  • Высокое давление.
  • Проблемы с сосудами или дыханием.
  • Избыток кофеина или алкоголя.

Важно: включи в распорядок физическую активность и следи за питанием.

Подбородок: гормоны и женское здоровье

У женщин воспаления и высыпания на подбородке часто совпадают с циклом. Возможны причины:

  • Гормональные сбои.
  • Синдром поликистозных яичников (СПКЯ).
  • Воспаления в ротовой полости.

Полезно: вести женский дневник и регулярно проходить обследования.

Область вокруг рта: кишечник и желудок

Прыщи, сухость, шелушение вокруг губ — возможный сигнал:

  • Расстройства пищеварения.
  • Переедания сладкого и переработанных продуктов.
  • Пищевой чувствительности.

Совет: попробуй разгрузочную диету с акцентом на клетчатку и натуральную еду.

Уши: почки и давление

Если мочки ушей сухие, шелушатся или появляются мелкие высыпания — это может быть связано с:

  • Нарушением водного обмена.
  • Повышенным артериальным давлением.

Решение: пей больше воды и сократи потребление соли.

Почему это важно

Лицо не ставит диагноз, но часто первым "сообщает", что в теле что-то пошло не так. Замечая такие сигналы, можно вовремя изменить образ жизни, питание, режим — и предупредить проблемы, пока они не стали болезнью.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή "душа"; λόγος "учение") — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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