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Порядок имеет значение: когда пить воду, чтобы кофе не навредил обмену веществ

2:36
Здоровье

Кофе — привычный утренний ритуал для миллионов людей. Но всё чаще поднимается вопрос: когда лучше пить воду — до или после кофе, и может ли это как-то повлиять на уровень сахара в крови? Ответ — да, и влияние это гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

Кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Wright, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кофе

Кофеин и уровень сахара: что происходит в организме

Кофе содержит кофеин — вещество, которое активизирует нервную систему и может повышать уровень адреналина, а вместе с ним и сахара в крови. Это временное повышение особенно чувствительно для людей с диабетом или нарушением углеводного обмена.

При этом кофе обладает мочегонным эффектом, способствуя потере жидкости. Даже лёгкое обезвоживание способно ухудшить обмен веществ и снизить чувствительность клеток к инсулину.

Почему стоит пить воду до кофе

  • Улучшение чувствительности к инсулину: хорошая гидратация способствует более стабильному усвоению глюкозы.
  • Снижение риска резких скачков сахара: вода перед кофе помогает сгладить гликемический отклик.
  • Защита желудка: употребление воды натощак снижает кислотность, что особенно важно для людей с гастритом или повышенной чувствительностью к кофе.

В целом, вода перед кофе — это способ смягчить его воздействие на организм.

А если пить воду после

После кофе вода уже не сможет предотвратить действие кофеина на сахар в крови — организм получил стимул, и глюкоза в крови может вырасти. Однако вода после кофе помогает восстановить водный баланс и избежать обезвоживания, особенно если кофе был крепким или в больших объёмах.

Важный момент: когда именно пить воду

Некоторые диетологи советуют делать паузу 15-20 минут между водой и кофе, чтобы не разбавлять желудочный сок и не затруднять пищеварение. Это особенно важно, если планируется завтрак после кофе.

Постоянная гидратация важнее всего

Не стоит ограничиваться только водой до кофе — регулярное потребление жидкости в течение дня важнее кратковременных манипуляций. Постоянная гидратация:

  • Улучшает метаболизм.
  • Поддерживает нормальный уровень сахара в крови.
  • Способствует более эффективной работе инсулина.

Умеренность, осознанность и внимание к телу — вот три главных принципа. Стакан воды перед кофе может не только смягчить гликемический скачок, но и благоприятно сказаться на пищеварении и общем самочувствии.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
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