Просто ешь варёные яйца — и вес уходит: объясняем, как это работает

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется невероятным, но варёные яйца могут помочь сбросить вес. Причём не только благодаря своей калорийности — у них гораздо больше скрытых плюсов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Варёное яйцо

Почему яйца — хороший выбор

Одно яйцо содержит всего 70-80 калорий и около 6 граммов качественного белка. Он не только надолго насыщает, но и помогает наращивать мышцы и сжигать больше калорий даже в состоянии покоя. Плюс — в яйцах много витамина D, B12, селена и холина, которые ускоряют метаболизм.

Яичная диета — это не голодовка. Основу рациона составляют варёные яйца, овощи с низким содержанием крахмала (например, брокколи или шпинат) и постное мясо — курица, рыба. Фрукты — с низким уровнем сахара: грейпфрут, арбуз, лимон.

В чём подвох

Такая диета действительно помогает сбросить до 4-5 кг за пару недель, но она не подходит для длительного применения. Причина — возможный дефицит клетчатки, витаминов и минералов. А людям с высоким холестерином вообще стоит быть осторожными: одно яйцо покрывает почти ¾ дневной нормы.

Современные рекомендации советуют есть 2-6 яиц в неделю — всё зависит от состояния здоровья.

Кстати, как сделать яйца вкуснее

Варите их не в воде, а в овощном или мясном бульоне — они впитают вкус, а заодно получат дополнительную порцию коллагена и минералов. Удобно замораживать бульон порциями — достал и использовал.

Яйца — это ещё и здоровье

Они богаты омега-3, полезны для сердца, мозга и зрения. Белок поддерживает рост клеток, а витамины и минералы — общее самочувствие. Главное — соблюдать меру и прислушиваться к своему организму.

Уточнения

Яйцо́ - распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.

