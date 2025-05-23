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Спелый — сладкий, но коварный: как переспевшие бананы могут навредить животу

1:56
Здоровье

Вздутие после еды — одна из самых частых жалоб. И банан, казалось бы безобидный фрукт, часто попадает под подозрение. Он вызывает отёчность или, наоборот, помогает от неё избавиться? Ответ не такой однозначный, но чаще — в пользу банана.

Банан
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Банан

Почему банан может помочь

Бананы содержат калий и пектин — растворимую клетчатку, которая питает микрофлору кишечника, улучшает пищеварение и помогает регулировать стул. Калий же помогает выводить лишнюю жидкость и уменьшать задержку воды в организме.

Кроме того, бананы легко усваиваются и часто рекомендуются при гастрите, синдроме раздражённого кишечника и других чувствительных состояниях. А содержащийся в них триптофан влияет на мозг — улучшает настроение и снижает уровень стресса, а значит, косвенно помогает и кишечнику.

Когда банан может навредить

Всё зависит от зрелости фрукта. Очень спелые бананы содержат больше сахаров и ферментируемых веществ, которые могут вызывать газообразование у чувствительных людей. Менее зрелые — богаче на резистентный крахмал, который меньше провоцирует вздутие.

Тем, кто страдает от метеоризма, лучше вводить бананы в рацион постепенно и следить за реакцией организма.

Есть и редкие случаи, когда банан действительно противопоказан:

  • При почечной недостаточности (из-за избытка калия).
  • При изжоге (в некоторых случаях он её провоцирует).
  • При запорах и недостатке жидкости — зелёные бананы могут усугубить ситуацию.

А как насчёт микробиоты

Бананы питают полезные бактерии. Исследования показывают: регулярное их употребление способно увеличивать количество бифидобактерий, улучшая микрофлору и снижая ощущение вздутия без побочных эффектов.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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