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Неожиданный враг здоровья: как куриное мясо оказалось под подозрением

2:46
Здоровье

Долгое время куриное мясо считалось безопасной альтернативой красному. Его рекомендовали за высокое содержание белка и сравнительно низкий уровень жира. Однако новое исследование, проведённое итальянскими учёными, поставило под сомнение безвредность этого продукта: согласно данным, даже умеренное потребление курицы может значительно увеличить риск преждевременной смерти и рака пищеварительной системы.

Куриная тушка
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Куриная тушка

Сколько — это уже много

Исследование показало, что употребление более 300 г курицы в неделю (примерно три стандартные порции) связано с 27% повышением риска преждевременной смерти по сравнению с теми, кто ел 100 г и менее. Особенно тревожные цифры были получены в отношении опухолей пищеварительной системы — риск смерти от них у "куриноядов" был вдвое выше, а у мужчин — почти в 2,6 раза.

Почти 20 лет наблюдений

В исследовании участвовали 4869 взрослых, которых наблюдали в течение 19 лет. Учитывались пищевые привычки, включая потребление мяса, рост, вес, артериальное давление, общее состояние здоровья и образ жизни. Курица составляла 29% от общего количества белого мяса, потребляемого участниками. За годы наблюдений умерло 1028 человек.

Почему курица может быть опасна

Учёные пока не пришли к однозначному выводу, что именно вызывает такой эффект. Среди возможных причин:

  • Образование мутагенных соединений при переваривании мяса.
  • Остатки пестицидов, кормов, гормонов и антибиотиков в мясе птицы.
  • Канцерогены, образующиеся при жарке на высоких температурах.

Особенно остро встаёт вопрос об условиях промышленного производства мяса. Органическая курица может снизить риски, но она остаётся недоступной для большинства потребителей.

Что можно сделать уже сейчас

Исследователи не призывают полностью исключать курицу из рациона, но рекомендуют пересмотреть подход:

  • Ограничить потребление до 1-2 порций в неделю.
  • Чередовать с рыбой и другими белковыми продуктами.
  • Избегать жарки при высоких температурах, особенно на углях.
  • Не превращать курицу в ежедневную основу рациона.

Разнообразие, умеренность и способ приготовления — вот что действительно имеет значение. Рацион, богатый овощами, цельными злаками и рыбой, по-прежнему остаётся самой надёжной защитой от хронических заболеваний.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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