Неожиданный враг здоровья: как куриное мясо оказалось под подозрением

Долгое время куриное мясо считалось безопасной альтернативой красному. Его рекомендовали за высокое содержание белка и сравнительно низкий уровень жира. Однако новое исследование, проведённое итальянскими учёными, поставило под сомнение безвредность этого продукта: согласно данным, даже умеренное потребление курицы может значительно увеличить риск преждевременной смерти и рака пищеварительной системы.
Исследование показало, что употребление более 300 г курицы в неделю (примерно три стандартные порции) связано с 27% повышением риска преждевременной смерти по сравнению с теми, кто ел 100 г и менее. Особенно тревожные цифры были получены в отношении опухолей пищеварительной системы — риск смерти от них у "куриноядов" был вдвое выше, а у мужчин — почти в 2,6 раза.
В исследовании участвовали 4869 взрослых, которых наблюдали в течение 19 лет. Учитывались пищевые привычки, включая потребление мяса, рост, вес, артериальное давление, общее состояние здоровья и образ жизни. Курица составляла 29% от общего количества белого мяса, потребляемого участниками. За годы наблюдений умерло 1028 человек.
Учёные пока не пришли к однозначному выводу, что именно вызывает такой эффект. Среди возможных причин:
Особенно остро встаёт вопрос об условиях промышленного производства мяса. Органическая курица может снизить риски, но она остаётся недоступной для большинства потребителей.
Исследователи не призывают полностью исключать курицу из рациона, но рекомендуют пересмотреть подход:
Разнообразие, умеренность и способ приготовления — вот что действительно имеет значение. Рацион, богатый овощами, цельными злаками и рыбой, по-прежнему остаётся самой надёжной защитой от хронических заболеваний.
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