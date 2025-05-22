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Едите меньше — а вес растёт? Причина может быть совсем не в калориях

1:51
Здоровье

"Я ничего не ем, а всё равно толстею". Эту фразу сегодня можно услышать чаще, чем "доброе утро". Кажется, тело предаёт нас без причины — вес растёт даже при "правильном" питании. Но дело не в воде. А в хаосе.

Диета
Фото: https://www.freepik.com
Диета

Вес — это не просто про еду

Считается, что причина лишнего веса — переедание. Но чаще корень проблемы глубже: в нарушенном ритме жизни, хроническом стрессе и отсутствии сна. Мы едим на бегу, реже двигаемся, хуже спим — и организм отвечает выживанием, а не стройностью.

Когда тело не понимает, что будет дальше — завтрак или кофе с батончиком после обеда, — оно включает режим экономии. А значит, начинает запасать.

Метаболизм не считает калории

Он реагирует на условия. И если вы живёте в ритме: короткий сон, перекусы на ходу, кофе вместо еды, фастфуд и вечный стресс — тело не худеет, оно спасается. А выживание всегда связано с накоплением ресурсов.

Вот почему уставший и загнанный человек не худеет даже на самых жёстких диетах. Не потому что ест много, а потому что организм не может расслабиться и отпустить вес.

Что действительно помогает

  • Стабильность: тело любит режим.
  • Настоящая еда: а не заменители белков и "фитнес-батончики".
  • Полноценный сон: менее 7 часов — уже сигнал тревоги.
  • Спокойствие: хронический стресс повышает кортизол, а тот — уровень жира.
  • Лёгкий ужин: вечером телу нужно восстанавливаться, а не работать на переваривание.

Мы набираем вес не "от воды", а от перегруженной системы, в которой нет опоры и предсказуемости. Наши тела не испорчены — мы просто перестали их слышать.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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