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Зелень в пластике — удобство или опасность? Рассказываем, что обнаружили в салатах

1:51
Здоровье

Упаковка может быть удобной, но то, что скрывается внутри — совсем не безобидно. Популярные во Франции пакетированные салаты, которые покупают почти 70% домохозяйств, оказались вовсе не такими безвредными, как кажутся. Журнал 60 Millions de Consommateurs протестировал 26 видов листовых салатов и обнаружил тревожные факты.

Руккола
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Руккола

Красивый снаружи — опасный внутри

На витринах супермаркетов вы наверняка замечали обилие миксов из шпината, рукколы и цикория. Удобно, быстро, разнообразно — именно так и задумывалось. Однако анализы показали: 21 из 26 образцов содержали следы пестицидов. Причём не одного, а сразу в среднем 3,8 вещества на упаковку.

В общей сложности выявлено 28 различных молекул, среди которых — восемь потенциально опасных по классификации Европейского химического агентства. Они могут быть канцерогенны, мутагенны или вредны для репродуктивной системы. И хотя официально ни одно из веществ не запрещено в обработке овощей, их "коктейль" вызывает опасения у учёных.

Что за бренды

Пестициды нашли в салатах от известных брендов (Bonduelle, Florette, Les Crudettes), а также в товарах собственных марок Lidl, Carrefour, Monoprix, Intermarché, E. Leclerc и других. Тесты не оставили сомнений — даже тщательно промытый салат может не избавить от всех остатков химии.

Специалисты подчёркивают: овощи действительно часто страдают от вредителей и болезней, таких как тля или фитофтороз. Но последствия длительного воздействия целого набора химикатов пока недостаточно изучены.

Уточнения

Пестици́ды — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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