Чтобы похудение шло стабильно, не обязательно голодать. Гораздо важнее — есть в нужное время и правильно распределять продукты в течение дня.
Именно дневной приём пищи даёт энергию, снижает тягу к сладкому и защищает от переедания вечером.
Пример обеда: индейка, тушёные брокколи, кусочек сладкого картофеля, чайная ложка масла.
Ужин должен быть питательным, но не тяжёлым. Избыток углеводов на ночь мешает восстановлению и может откладываться "про запас".
Пример: треска в духовке + овощи на пару + зелень
Перекус: яйцо вкрутую или 100 г несладкого йогурта
Не нужно исключать ужин — важно соблюдать дефицит калорий. Регулярные приёмы пищи с белком, клетчаткой и здоровыми жирами помогают чувствовать себя сытым и терять вес без стресса.
Днём — энергия и насыщение. Вечером — лёгкость и спокойствие. Плюс немного движения и воды — и тело откликнется благодарностью.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.