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Хочешь худеть — но без срывов и слёз? Вот что стоит есть каждый день

1:54
Здоровье

Чтобы похудение шло стабильно, не обязательно голодать. Гораздо важнее — есть в нужное время и правильно распределять продукты в течение дня.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Днём: сытно и сбалансированно

Именно дневной приём пищи даёт энергию, снижает тягу к сладкому и защищает от переедания вечером.

Лучшие продукты для обеда и перекуса

  • Белки: куриная грудка, рыба, индейка, яйца, творог
  • Сложные углеводы: гречка, киноа, цельнозерновой хлеб, батат
  • Овощи: половина тарелки, свежие или на пару
  • Полезные жиры: оливковое масло, орехи, авокадо
  • Фрукты и ягоды: лучше в первой половине дня

Пример обеда: индейка, тушёные брокколи, кусочек сладкого картофеля, чайная ложка масла.

Вечером: легко и белково

Ужин должен быть питательным, но не тяжёлым. Избыток углеводов на ночь мешает восстановлению и может откладываться "про запас".

Что подойдёт для ужина

  • Лёгкие белки: запечённая рыба, омлет, творог, тофу
  • Овощи: тушёные, запечённые или свежие
  • Немного жира: ложка масла, орехи, семечки

Пример: треска в духовке + овощи на пару + зелень
Перекус: яйцо вкрутую или 100 г несладкого йогурта

Что исключить вечером

  • Хлеб, макароны, сладости.
  • Фастфуд и алкоголь.
  • Сок и обильную еду перед сном.

Главное правило

Не нужно исключать ужин — важно соблюдать дефицит калорий. Регулярные приёмы пищи с белком, клетчаткой и здоровыми жирами помогают чувствовать себя сытым и терять вес без стресса.

Днём — энергия и насыщение. Вечером — лёгкость и спокойствие. Плюс немного движения и воды — и тело откликнется благодарностью.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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