Домашний суперфуд: ложка в день защищает кишечник лучше аптечных добавок

2:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ферментированные продукты становятся всё более популярными не только благодаря вкусу и простоте приготовления, но и из-за их потенциальной пользы для здоровья. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Applied and Environmental Microbiology, подтвердило: квашеная капуста способна защищать кишечный барьер от повреждений.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor (original image); color processing by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Квашеная капуста

Что такое кишечный барьер и зачем он нужен

Кишечный барьер — это внутренняя "защитная стена" организма, которая препятствует проникновению в кровь патогенных бактерий, токсинов и аллергенов. При этом он остаётся проницаемым для питательных веществ. Нарушение работы барьера связано с развитием хронических воспалений, ожирения, метаболических и аутоиммунных заболеваний.

Как работает ферментация

Ферментация капусты — это процесс, при котором нарезанные овощи выдерживают под гнётом в соляном растворе при комнатной температуре. Без доступа воздуха происходит активное размножение молочнокислых бактерий, расщепляющих сахара и вырабатывающих полезные соединения — метаболиты.

Такие метаболиты составляют до 2% массы готовой капусты и включают в себя молочную кислоту, аминокислоты, фенольные соединения и антиоксиданты, обладающие иммуномодулирующим, противовоспалительным и антимикробным действием.

Что показало новое исследование

Целью работы было сравнить влияние сырой капусты, квашеной капусты (домашней и промышленной) и её компонентов (например, рассола) на здоровье кишечника.

Главные выводы

Только ферментированная капуста продемонстрировала чётко выраженное защитное действие на эпителий кишечника.

Сырая капуста и рассол не дали сопоставимого результата.

Защитный эффект обусловлен синергией множества метаболитов, а не каким-то одним компонентом.

Исследователи предположили, что устойчивая комбинация активных веществ помогает сохранить целостность кишечного барьера даже при воспалениях.

Почему это важно

Нарушение функции кишечного барьера связано с:

Синдромом раздражённого кишечника.

Воспалительными заболеваниями кишечника.

Нарушением обмена веществ и избыточным весом.

Ослаблением иммунитета.

Квашеная капуста, как показано в лабораторной модели, помогает снизить риски этих нарушений за счёт комплексного воздействия на слизистую кишечника.

Что дальше

Учёные призывают к продолжению исследований: необходимо протестировать больше ферментированных продуктов и изучить влияние квашеной капусты на маркеры воспаления в реальных условиях у людей.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста - пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).

