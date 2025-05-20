Домашний суперфуд: ложка в день защищает кишечник лучше аптечных добавок

Ферментированные продукты становятся всё более популярными не только благодаря вкусу и простоте приготовления, но и из-за их потенциальной пользы для здоровья. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Applied and Environmental Microbiology, подтвердило: квашеная капуста способна защищать кишечный барьер от повреждений.
Кишечный барьер — это внутренняя "защитная стена" организма, которая препятствует проникновению в кровь патогенных бактерий, токсинов и аллергенов. При этом он остаётся проницаемым для питательных веществ. Нарушение работы барьера связано с развитием хронических воспалений, ожирения, метаболических и аутоиммунных заболеваний.
Ферментация капусты — это процесс, при котором нарезанные овощи выдерживают под гнётом в соляном растворе при комнатной температуре. Без доступа воздуха происходит активное размножение молочнокислых бактерий, расщепляющих сахара и вырабатывающих полезные соединения — метаболиты.
Такие метаболиты составляют до 2% массы готовой капусты и включают в себя молочную кислоту, аминокислоты, фенольные соединения и антиоксиданты, обладающие иммуномодулирующим, противовоспалительным и антимикробным действием.
Целью работы было сравнить влияние сырой капусты, квашеной капусты (домашней и промышленной) и её компонентов (например, рассола) на здоровье кишечника.
Исследователи предположили, что устойчивая комбинация активных веществ помогает сохранить целостность кишечного барьера даже при воспалениях.
Нарушение функции кишечного барьера связано с:
Квашеная капуста, как показано в лабораторной модели, помогает снизить риски этих нарушений за счёт комплексного воздействия на слизистую кишечника.
Учёные призывают к продолжению исследований: необходимо протестировать больше ферментированных продуктов и изучить влияние квашеной капусты на маркеры воспаления в реальных условиях у людей.
Ква́шеная капу́ста - пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).
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