Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Он лежал один, в грязи и боли — сутки без помощи: что случилось с лосёнком под Истрой и кто его спас
Красный флаг для фермеров Бразилии: как вспышка гриппа затронет мировой рынок птицы
Как добиться плоского живота: 9 простых секретов, которые изменят вашу фигуру
Летняя звезда садоводов: портулак крупноцветковый — быстрое цветение без забот
Продукты, которые поднимут вас на ноги: 6 секретных продуктов для хорошего настроения
Все водители попадают в эту ловушку: под стрелкой, а ехать надо прямо — спасает один знак
Аргос — город, который хранит тайны античного мира: музей под открытым небом
Не звони сантехнику, пока не попробуешь это: простой способ убрать засор в раковине
Звезда "Гарри Поттера" пожалела, что создала аккаунт на OnlyFans

Домашний суперфуд: ложка в день защищает кишечник лучше аптечных добавок

2:47
Здоровье

Ферментированные продукты становятся всё более популярными не только благодаря вкусу и простоте приготовления, но и из-за их потенциальной пользы для здоровья. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Applied and Environmental Microbiology, подтвердило: квашеная капуста способна защищать кишечный барьер от повреждений.

Квашеная капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor (original image); color processing by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Квашеная капуста

Что такое кишечный барьер и зачем он нужен

Кишечный барьер — это внутренняя "защитная стена" организма, которая препятствует проникновению в кровь патогенных бактерий, токсинов и аллергенов. При этом он остаётся проницаемым для питательных веществ. Нарушение работы барьера связано с развитием хронических воспалений, ожирения, метаболических и аутоиммунных заболеваний.

Как работает ферментация

Ферментация капусты — это процесс, при котором нарезанные овощи выдерживают под гнётом в соляном растворе при комнатной температуре. Без доступа воздуха происходит активное размножение молочнокислых бактерий, расщепляющих сахара и вырабатывающих полезные соединения — метаболиты.

Такие метаболиты составляют до 2% массы готовой капусты и включают в себя молочную кислоту, аминокислоты, фенольные соединения и антиоксиданты, обладающие иммуномодулирующим, противовоспалительным и антимикробным действием.

Что показало новое исследование

Целью работы было сравнить влияние сырой капусты, квашеной капусты (домашней и промышленной) и её компонентов (например, рассола) на здоровье кишечника.

Главные выводы

  • Только ферментированная капуста продемонстрировала чётко выраженное защитное действие на эпителий кишечника.
  • Сырая капуста и рассол не дали сопоставимого результата.
  • Защитный эффект обусловлен синергией множества метаболитов, а не каким-то одним компонентом.

Исследователи предположили, что устойчивая комбинация активных веществ помогает сохранить целостность кишечного барьера даже при воспалениях.

Почему это важно

Нарушение функции кишечного барьера связано с:

  • Синдромом раздражённого кишечника.
  • Воспалительными заболеваниями кишечника.
  • Нарушением обмена веществ и избыточным весом.
  • Ослаблением иммунитета.

Квашеная капуста, как показано в лабораторной модели, помогает снизить риски этих нарушений за счёт комплексного воздействия на слизистую кишечника.

Что дальше

Учёные призывают к продолжению исследований: необходимо протестировать больше ферментированных продуктов и изучить влияние квашеной капусты на маркеры воспаления в реальных условиях у людей.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста - пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Сейчас читают
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Еда и рецепты
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле Аудио 
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Здоровье
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Авто
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Ухо Трампа, голос Путина: созвон, после которого ястребам осталось только каркать Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Не доверяй этикетке: как вычислить контрафакт за 3 минуты
Даже после 300 000 км — ни стука, ни скрипа: эти машины просто не сдаются
Профессии, которых не коснётся ИИ: кто останется на плаву
Профессии, которых не коснётся ИИ: кто останется на плаву
Последние материалы
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Он лежал один, в грязи и боли — сутки без помощи: что случилось с лосёнком под Истрой и кто его спас
Домашний суперфуд: ложка в день защищает кишечник лучше аптечных добавок
Красный флаг для фермеров Бразилии: как вспышка гриппа затронет мировой рынок птицы
Как добиться плоского живота: 9 простых секретов, которые изменят вашу фигуру
Летняя звезда садоводов: портулак крупноцветковый — быстрое цветение без забот
Продукты, которые поднимут вас на ноги: 6 секретных продуктов для хорошего настроения
Все водители попадают в эту ловушку: под стрелкой, а ехать надо прямо — спасает один знак
Аргос — город, который хранит тайны античного мира: музей под открытым небом
Не звони сантехнику, пока не попробуешь это: простой способ убрать засор в раковине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.