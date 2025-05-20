Модный напиток с ферментами: стоит ли доверять хайпу вокруг кефира

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кефир — ферментированный напиток, приготовленный на основе особых грибков. В последние годы он вновь оказался в центре внимания благодаря публикациям в соцсетях, где его называют одним из самых полезных для здоровья продуктов. Некоторые врачи утверждают, что кефир способен улучшить пищеварение, поддержать иммунитет и даже повлиять на состояние кожи. Однако не всё так однозначно.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет кефир

Привычка, пришедшая от долгожителей

Интерес к кефиру возрос после упоминаний врачей, ссылающихся на опыт долгожителей, которые ежедневно употребляют этот напиток. В одном из интервью британский дерматолог рассказал, что познакомился с пожилым коллегой, поддерживающим активность в преклонном возрасте. Тот связывал своё здоровье с регулярным употреблением кефира. Это стало поводом для обсуждения пользы пробиотиков в медицинском сообществе и среди пользователей соцсетей.

Что представляет собой кефир

Кефир изготавливается путём брожения молока или воды с участием симбиоза бактерий и дрожжей — так называемых кефирных грибков. В процессе образуется слегка газированный напиток с насыщенным составом: молочная и уксусная кислоты, небольшое количество этанола, ароматические соединения, глицерин и другие компоненты.

Сегодня можно встретить как классический молочный кефир, так и фруктовый или водный варианты, которые всё чаще предлагают в магазинах здорового питания.

Что известно о пользе

Несмотря на активное распространение положительных отзывов, подтверждённых медицинских данных пока немного. Согласно информации на Santé.fr, на сегодняшний день отсутствуют масштабные клинические исследования, которые однозначно подтверждали бы терапевтический эффект кефира. Отмечается лишь его возможное влияние на разнообразие кишечной микрофлоры и общее улучшение пищеварения. Остальные заявленные эффекты — от снижения веса до укрепления иммунитета — пока не имеют научной базы.

Важные предостережения

Не всем рекомендуется включать кефир в ежедневный рацион. У некоторых он вызывает расстройства пищеварения, особенно при индивидуальной непереносимости лактозы. Также стоит быть внимательными людям с ослабленным иммунитетом — в таких случаях рекомендуется строго соблюдать условия хранения и гигиену приготовления, особенно если кефир готовится дома.

Уточнения

Кефи́р - разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.

