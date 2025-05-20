Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой жест кошки может сказать о вашем здоровье больше, чем вы думаете
Пять ошибок в уходе за комбинированной кожей, которые мешают добиться идеального тона
Скандал на чемпионате мира по хоккею затронул и сборную Венгрии
Воняет и капает? Одна ошибка с кондиционером может стоить вам ремонта на десятки тысяч
Три вещи, которые гаишник не имеет права делать — но делает с такой уверенностью, будто закон писал сам
Паразит? Нет — бесплатная еда: наш иммунитет научился использовать врагов с выгодой
Еда из мусора? На Крите открыли ресторан, где отходы становятся деликатесами
Вьетнам стал лидером по экспорту моллюсков в Китай — в чём секрет успеха
7-дневный план питания от британских экспертов: белок и клетчатка помогут вам сбросить вес

Модный напиток с ферментами: стоит ли доверять хайпу вокруг кефира

2:38
Здоровье

Кефир — ферментированный напиток, приготовленный на основе особых грибков. В последние годы он вновь оказался в центре внимания благодаря публикациям в соцсетях, где его называют одним из самых полезных для здоровья продуктов. Некоторые врачи утверждают, что кефир способен улучшить пищеварение, поддержать иммунитет и даже повлиять на состояние кожи. Однако не всё так однозначно.

Девушка пьет кефир
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет кефир

Привычка, пришедшая от долгожителей

Интерес к кефиру возрос после упоминаний врачей, ссылающихся на опыт долгожителей, которые ежедневно употребляют этот напиток. В одном из интервью британский дерматолог рассказал, что познакомился с пожилым коллегой, поддерживающим активность в преклонном возрасте. Тот связывал своё здоровье с регулярным употреблением кефира. Это стало поводом для обсуждения пользы пробиотиков в медицинском сообществе и среди пользователей соцсетей.

Что представляет собой кефир

Кефир изготавливается путём брожения молока или воды с участием симбиоза бактерий и дрожжей — так называемых кефирных грибков. В процессе образуется слегка газированный напиток с насыщенным составом: молочная и уксусная кислоты, небольшое количество этанола, ароматические соединения, глицерин и другие компоненты.

Сегодня можно встретить как классический молочный кефир, так и фруктовый или водный варианты, которые всё чаще предлагают в магазинах здорового питания.

Что известно о пользе

Несмотря на активное распространение положительных отзывов, подтверждённых медицинских данных пока немного. Согласно информации на Santé.fr, на сегодняшний день отсутствуют масштабные клинические исследования, которые однозначно подтверждали бы терапевтический эффект кефира. Отмечается лишь его возможное влияние на разнообразие кишечной микрофлоры и общее улучшение пищеварения. Остальные заявленные эффекты — от снижения веса до укрепления иммунитета — пока не имеют научной базы.

Важные предостережения

Не всем рекомендуется включать кефир в ежедневный рацион. У некоторых он вызывает расстройства пищеварения, особенно при индивидуальной непереносимости лактозы. Также стоит быть внимательными людям с ослабленным иммунитетом — в таких случаях рекомендуется строго соблюдать условия хранения и гигиену приготовления, особенно если кефир готовится дома.

Уточнения

Кефи́р - разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
Сейчас читают
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Домашние животные
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Авто
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле Аудио 
Популярное
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели

Узнайте, почему винтажные ковры становятся символом статуса и уюта в современном интерьере — это не просто мода, а настоящая инвестиция.

Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Прохор Шаляпин о семейной жизни: как пройти через измену и сохранить союз
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Последние материалы
В США рассказали о наращивании производства истребителей F-15EX
Буженина: 6 хитростей, о которых знают только гурманы — как сделать её идеальной
Отказ от навоза: как улучшить урожай картофеля без лишних проблем
Привычные запахи дома могут вызвать у кошки бронхит и аллергию
Минус в талии без диет: какие фрукты запускают мягкое очищение организма
Синнер был подавлен Полом в первом сете: как прошёл матч в полуфинале чемпионата Италии
Каждая третья зарплата — в никуда: как авто за 10 лет превратились в ипотеку на колёсах
Кукуруза и капуста — звучит скучно? Подождите, сначала попробуйте этот салат
Планка не для слабаков: 30-дневный челлендж, который вам точно понравится
Квартир меньше, домов — тоже: что происходит со строительством в Челябинской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.