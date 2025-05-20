Модный напиток с ферментами: стоит ли доверять хайпу вокруг кефира

Кефир — ферментированный напиток, приготовленный на основе особых грибков. В последние годы он вновь оказался в центре внимания благодаря публикациям в соцсетях, где его называют одним из самых полезных для здоровья продуктов. Некоторые врачи утверждают, что кефир способен улучшить пищеварение, поддержать иммунитет и даже повлиять на состояние кожи. Однако не всё так однозначно.
Интерес к кефиру возрос после упоминаний врачей, ссылающихся на опыт долгожителей, которые ежедневно употребляют этот напиток. В одном из интервью британский дерматолог рассказал, что познакомился с пожилым коллегой, поддерживающим активность в преклонном возрасте. Тот связывал своё здоровье с регулярным употреблением кефира. Это стало поводом для обсуждения пользы пробиотиков в медицинском сообществе и среди пользователей соцсетей.
Кефир изготавливается путём брожения молока или воды с участием симбиоза бактерий и дрожжей — так называемых кефирных грибков. В процессе образуется слегка газированный напиток с насыщенным составом: молочная и уксусная кислоты, небольшое количество этанола, ароматические соединения, глицерин и другие компоненты.
Сегодня можно встретить как классический молочный кефир, так и фруктовый или водный варианты, которые всё чаще предлагают в магазинах здорового питания.
Несмотря на активное распространение положительных отзывов, подтверждённых медицинских данных пока немного. Согласно информации на Santé.fr, на сегодняшний день отсутствуют масштабные клинические исследования, которые однозначно подтверждали бы терапевтический эффект кефира. Отмечается лишь его возможное влияние на разнообразие кишечной микрофлоры и общее улучшение пищеварения. Остальные заявленные эффекты — от снижения веса до укрепления иммунитета — пока не имеют научной базы.
Не всем рекомендуется включать кефир в ежедневный рацион. У некоторых он вызывает расстройства пищеварения, особенно при индивидуальной непереносимости лактозы. Также стоит быть внимательными людям с ослабленным иммунитетом — в таких случаях рекомендуется строго соблюдать условия хранения и гигиену приготовления, особенно если кефир готовится дома.
Кефи́р - разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.
Узнайте, почему винтажные ковры становятся символом статуса и уюта в современном интерьере — это не просто мода, а настоящая инвестиция.