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Неожиданное действие семян тыквы: почему нутрициологи всё чаще советуют начинать день с них

2:35
Здоровье

Каждое утро — всего одна чайная ложка тыквенных семечек. Кажется мелочью? Но за этой привычкой скрывается настоящая суперсила. Эти маленькие зелёные зёрнышки называют пепитас, и они могут серьёзно изменить ваше самочувствие. Не зря их считают натуральным "энергоблоком": богаты магнием, цинком, железом, белком и здоровыми жирами.

Напиток
Фото: freepik.com by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Напиток

Вот что произойдёт, если вы будете есть по чайной ложке семян тыквы каждый день.

Сон станет крепче, а настроение — стабильнее

Семена богаты триптофаном — аминокислотой, которая в организме превращается в серотонин (гормон счастья) и мелатонин (гормон сна). Добавьте к этому магний и цинк — и получите формулу здорового сна без таблеток и раздражительности.

Сердце скажет спасибо

Омега-3 и Омега-6, магний, витамин Е и фитостеролы работают вместе: снижают уровень плохого холестерина, улучшают состояние сосудов и регулируют давление. Это настоящая профилактика инфарктов — и всё это в ложке семян.

Кожа станет чище, а волосы — крепче

Цинк и селен поддерживают чистую кожу, уменьшают воспаления и укрепляют корни волос. Белок помогает синтезу коллагена и кератина, а витамин Е борется с сухостью и морщинами. Омега-кислоты удерживают влагу — кожа становится более гладкой.

Улучшится пищеварение и снизится сахар в крови

Благодаря клетчатке и низкому гликемическому индексу тыквенные семечки помогают стабилизировать уровень сахара и улучшить работу кишечника. Магний усиливает чувствительность к инсулину, а антиоксиданты борются с воспалением, которое мешает усвоению глюкозы.

Иммунитет станет сильнее

Одна ложка семян снабжает организм цинком, железом и витамином Е — именно эти вещества отвечают за сопротивляемость вирусам и за быстрое восстановление. Особенно полезны в сезон простуд.

Простая привычка — мощный эффект

Добавить чайную ложку семечек в кашу, салат, йогурт или смузи несложно, зато эффект накопительный. Организм буквально оживает: появляется больше энергии, меньше скачков настроения и перепадов сил.

Важно: не переборщи

Тыквенные семечки калорийны. Чтобы не набрать вес, лучше придерживаться меры — 1-2 чайных ложек в день вполне достаточно.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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