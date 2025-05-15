Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие удобрения для домашних цветов — рейтинг по отзывам
Идеальный партнёр к шашлыку из самых простых ингредиентов: гениальное просто
Забудь хайлайтер: этот способ делает кожу сияющей изнутри — и без усилий
Рецепты из дефицита: кулинарные хитрости советских бабушек
Ошибка, из-за которой у вас нет пресса и болит спина: её совершают 90% людей
Бортпроводники раскрывают секрет: когда можно пересесть на свободное место?
Дальнобойщики и грузчики против Белого дома: пошлины Трампа бьют по синим воротничкам
Из базовых — в модные: стильные трюки с подворотами, которые ты не пробовала
Вся недвижимость в одни руки: кому достанется наследство Нины Гребешковой

Ты спишь — мышцы растут: один ночной ритуал, о котором молчат даже тренеры

2:54
Здоровье

Можно ли наращивать мышечную массу… во сне? Оказывается, да — и без дополнительных тренировок или волшебных таблеток. Всё, что нужно — это правильно подобранное белковое питание перед сном. Исследования показали: один напиток перед сном может значительно улучшить восстановление, подавить ночной голод и ускорить рост мышц.

Растение в спальной комнате
Фото: Unsplash by Mark Solarski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растение в спальной комнате

Белок ночью = рост мышц днём

Специалисты утверждают: приём 40 г белка перед сном способен активировать процесс синтеза мышечной ткани на протяжении 7,5 часов сна. Ваше тело остаётся в анаболическом (строительном) режиме, даже когда вы просто лежите под одеялом.

В одном исследовании участники принимали напиток с казеином - медленно усваиваемым молочным белком — за полчаса до сна. Итог: увеличение синтеза мышечного белка на 22%, при этом качество сна не ухудшилось.

Почему именно казеин 

Казеин — это белок, который содержится в молоке. В отличие от сывороточного белка, он усваивается медленно, постепенно высвобождая аминокислоты. Это делает его идеальным на ночь: мышцы получают "питание" всю ночь, не испытывая дефицита.

Преимущества казеина:

  • Длительная подпитка мышц

  • Снижение ночного катаболизма (разрушения тканей)

  • Чувство сытости - подавляет желание есть ночью

  • Ускоренное восстановление после тренировки

Как принимать казеин 

Самый популярный способ — порошок, разведённый в воде или молоке. Принимать за 30-40 минут до сна. Также можно использовать в дневные приёмы пищи или как часть коктейля после тренировки.

Если вы не хотите пить добавки — используйте натуральные источники: молоко, творог, йогурт. Но чтобы получить 40 г казеина из еды, придётся выпить почти литр молока, что не всегда удобно.

Белок на ночь — это ещё и лучшее средство от голода

Польза белка перед сном — не только в росте мышц. Он:

  • Помогает удерживать вес, снижая тягу к ночным перекусам

  • Стабилизирует уровень сахара

  • Улучшает синтез мелатонина (при сочетании с углеводами)

Что нужно учитывать

  • При проблемах с пищеварением — уменьшите дозировку или измените время приёма

  • Белок перед сном может быть особенно полезен спортсменам, пожилым людям и тем, кто восстанавливается после болезней

  • Не злоупотребляйте — лишнее не пойдёт на пользу

И главное — проконсультируйтесь с врачом, прежде чем резко менять рацион.

Интересные факты:

  1. Мышечный рост активнее всего происходит именно во время сна.

  2. Казеин в твороге — это около 80% всего белка в нём.

  3. Казеиновые коктейли часто используют не только бодибилдеры, но и профессиональные бойцы и атлеты выносливости.

Уточнения

Казеи́н (лат. caseus - сыр) — сложный белок (фосфопротеид), образующийся из предшественника казеина — казеиногена при створаживании (коагуляции) молока.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Сейчас читают
Томаты не мёрзнут: проверенное средство дачников спасает рассаду в холод
Садоводство, цветоводство
Томаты не мёрзнут: проверенное средство дачников спасает рассаду в холод Аудио 
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Наука и техника
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Неожиданные сигналы из глубин Марса перевернули научный мир
Наука и техника
Неожиданные сигналы из глубин Марса перевернули научный мир Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Сводка с фронта: стартуют переговоры в Стамбуле, Киев всю ночь консультировался по встрече Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Последние материалы
Столовая СССР. Рецепт мясных котлет по ГОСТу 1980 года
Пешеход по принуждению: закон, который превращает хамов в ходоков
Белла Хадид честно рассказала о борьбе с болезнью Лайма: иногда душ — это подвиг
Он работает, как пылесос для сорняков, но требует точности хирурга: гербицид Лазурит в действии
Вот что класть под корень, чтобы капуста не горчила
Аренда квартир готовится к падению: эксперты назвали причину снижения цен в июне
Сводка с фронта: стартуют переговоры в Стамбуле, Киев всю ночь консультировался по встрече
Вы пьёте мелатонин зря: магний из этих продуктов работает лучше
Секрет подиумного взгляда? Цвет, объём и крылья — на кончиках ресниц
Уехал собирать вещи: как одна фраза о Диме Билане чуть не сделала врагами Филиппа Киркорова и Яну Рудковскую
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.