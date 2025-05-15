Вы пьёте мелатонин зря: магний из этих продуктов работает лучше

Хроническая усталость, раздражительность, проблемы со сном и судороги в ногах? Всё это может быть связано не с возрастом, стрессом или "просто периодом", а с банальной нехваткой магния. Этот незаменимый минерал участвует в сотнях процессов в организме — от расслабления мышц до регулирования нервной системы. И при его дефиците тело даёт тревожные сигналы.
Когда в организме не хватает магния, это сказывается на всём:
Нарушается сон - появляются трудности с засыпанием, частые пробуждения.
Увеличивается тревожность - вы становитесь раздражительными, чувствительными к стрессу.
Появляются мышечные судороги - особенно у физически активных людей.
Снижается аппетит, возникает тошнота, онемение - при глубоком дефиците.
По данным исследований, около 20% населения не получает суточную норму магния из пищи. А значит, рискует столкнуться с этими симптомами.
Женщинам — около 300 мг в день
Мужчинам — около 350 мг
Беременным, кормящим и подросткам — ещё больше
Однако даже при сбалансированном питании усваивается лишь 30-40% поступающего магния, а при приёме некоторых препаратов, алкоголе и чрезмерной потере жидкости (например, через пот во время спорта) уровень магния снижается ещё быстрее.
Вот что стоит включить в рацион, чтобы не глотать таблетки и при этом поддерживать организм:
На 100 г — 27 мг магния. Один банан покрывает до 20% суточной нормы. Ешьте как перекус, добавляйте в кашу или смузи.
Содержат более 40 мг магния на 100 г. Отличный вариант для сладкоежек — добавляйте в десерты и каши.
Инжир — сладкий источник магния и клетчатки. А сушёные томаты — рекордсмены: до 194 мг на 100 г.
Зелёные овощи богаты хлорофиллом, а значит — и магнием. Особенно полезны в сыром виде.
Приятный бонус — полезные жиры, калий и магний. Подходит и для сладких, и для солёных блюд.
Орехи (особенно миндаль и кешью) — отличный источник магния, как и натуральный йогурт без сахара.
Треска, тунец, анчоусы и особенно судак (73 мг на 100 г) — ценны не только омегой-3.
При интенсивных тренировках (магний теряется с потом)
При приёме мочегонных, гормональных и некоторых антибиотиков
Во время беременности и лактации
При постоянном стрессе
После 45 лет
Магний участвует в более чем 300 биохимических реакциях в организме.
Без магния не усваивается витамин D.
Один спелый инжир содержит магния больше, чем чашка молока.
Судороги скелетных мышц или мышечные судороги, сведение мышц - эпизодическое внезапное непроизвольное болезненное сокращение мышцы или её части, которое может длиться как секунды, так и минуты, с видимым или прощупываемым уплотнением затронутой мышцы. О
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