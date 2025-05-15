Эта тёмная ягода умеет больше, чем аптечка: снижает давление, сахар и даже злость

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда то, что действительно полезно, растёт совсем не в аптеках, а на кустах — и часто остаётся в тени более популярных суперфудов. Так случилось и с этой скромной ягодой, которую называют "чёрным золотом". Она — мощный союзник против высокого давления, холестерина и даже нестабильного сахара в крови. А вы о ней слышали?

Фото: Wikipedia by Pawvic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арония черноплодная

Маленькая, тёмная, сильная: что такое чёрная арония

Чёрная арония — это кустарниковая ягода, родом из Северной Америки. Её почти не встретишь на прилавках супермаркетов, зато она всё чаще появляется в специализированных магазинах здорового питания. На вид — обычная тёмная ягода. Но внутри — настоящий арсенал для сердца, сосудов и пищеварения.

Что показали исследования

Согласно исследованию, опубликованному Национальной медицинской библиотекой США и проведённому под руководством Юлин Жэнь из Университета штата Огайо, приём добавок с экстрактом чёрной аронии в течение всего полутора месяцев привёл к заметным улучшениям:

Снижение систолического давления

Снижение уровня холестерина

Стабилизация глюкозы в крови

Учитывая, что эти показатели — ключевые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, польза очевидна.

Чем ещё полезна чёрная арония

Эта ягода — настоящий кладезь витаминов и минералов:

Витамин С и коллаген - укрепляют сосуды, суставы и кожу

Клетчатка - поддерживает пищеварение

Витамины A, E, K - влияют на зрение, кожу, свёртываемость крови

Кислота фолиевая и железо - полезны для кроветворения

Медь и марганец - участвуют в обмене веществ и регенерации

Особое внимание заслуживает противовоспалительное действие аронии на желудочно-кишечный тракт. Она также поддерживает мышцы и может помогать при хронических воспалениях суставов.

Как употреблять

В России и Чехии чаще всего чёрную аронию можно найти в виде:

Сушёных ягод - добавляйте в каши или мюсли

Сока - пейте разбавленным, 50-100 мл в день

Порошка или экстракта - для добавок и смузи

Интересные факты:

Ягоды чёрной аронии содержат в 3 раза больше антиоксидантов, чем черника. Её сок активно применяют в диетическом питании при гипертонии. Арония хорошо сочетается с яблоком, шиповником и мёдом — не только вкусно, но и полезно.

Уточнения

Аро́ния чернопло́дная (лат. Arónia melanocárpa) — небольшой кустарник, вид рода Арония семейства Розовые.

