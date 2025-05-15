Инсульт не падает с неба: 7 ежедневных привычек, которые подтачивают ваш мозг

3:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инсульт часто воспринимается как внезапная трагедия, удар судьбы, приходящий без предупреждения. Но правда в том, что во многих случаях мы сами его подготавливаем — медленно, незаметно, изо дня в день. Сидячий образ жизни, сигареты "по привычке", игнорирование давления и питания — всё это создаёт идеальные условия для катастрофы в голове. Печально, но факт: около 80% инсультов можно было бы предотвратить.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Врач

Ошибки, которые мы совершаем (и даже не замечаем)

1. Постоянное сидение

Если вы проводите большую часть дня сидя, без малейшей физической активности, вы сами ослабляете свои сосуды. Отсутствие движения способствует образованию бляшек и сужению артерий. Всего 30 минут активности 5 раз в неделю могут значительно снизить риск инсульта.

2. Пренебрежение давлением

Артериальная гипертензия — враг №1. Она может годами никак себя не проявлять, но при этом медленно разрушать сосуды. Уменьшение давления до нормальных показателей способно снизить риск инсульта на 60%.

3. Пропуск профилактики

"Я себя нормально чувствую" — фраза, из-за которой врачи хватаются за голову. Давление, холестерин, уровень сахара — всё это можно контролировать только через регулярные обследования. Не ходите на приём? Вы не знаете, с чем живёте.

Секреты, которые вредят изнутри

4. Курение

Сигарета за сигаретой — и сосуды становятся хрупкими, как стекло. Курение медленно сужает их, снижает проходимость крови и приводит к ишемии — когда часть мозга просто перестаёт получать питание.

5. Алкоголь "по выходным"

Алкоголь — не только про печень. Регулярные или чрезмерные дозы влияют на давление, ритм сердца и структуру сосудов. Безопасной дозы нет, но ориентир — не более 2 порций в день, и не каждый день.

6. Питание без правил

Избыток сахара, соли, жирного и готовой еды — это как подкладывать мины под своё здоровье. Диета с упором на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и минимум переработки — это не мода, а необходимость.

7. Заброшенное лечение

Если вам уже назначили препараты — не бросайте их "потому что стало лучше". Инсульт может быть первым и последним симптомом. Придерживаться схемы приёма — это как носить шлем на мотоцикле: он вам не нужен, пока не становится поздно.

Как понять, что это инсульт

Существует простой способ запомнить главные признаки инсульта — FAST:

F (Face) - асимметрия лица, перекос рта;

A (Arm) - слабость или онемение одной руки;

S (Speech) - спутанная речь или неспособность говорить;

T (Time) - время: каждая минута на счету!

Важно: при подозрении на инсульт — звоните 103 без промедлений. Каждая минута без крови убивает около 2 миллионов нейронов.

Интересные факты:

Инсульт — третья по распространённости причина смерти во Франции. Один из пяти человек переживёт инсульт хотя бы раз в жизни. С каждым годом инсульт "молодеет” - поражает людей всё чаще в возрасте 40-50 лет.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus "наскок, нападение, удар"), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία "паралич"), апоплекси́ческий удар или просто удар - острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.



