Инсульт не падает с неба: 7 ежедневных привычек, которые подтачивают ваш мозг

Инсульт часто воспринимается как внезапная трагедия, удар судьбы, приходящий без предупреждения. Но правда в том, что во многих случаях мы сами его подготавливаем — медленно, незаметно, изо дня в день. Сидячий образ жизни, сигареты "по привычке", игнорирование давления и питания — всё это создаёт идеальные условия для катастрофы в голове. Печально, но факт: около 80% инсультов можно было бы предотвратить.
Если вы проводите большую часть дня сидя, без малейшей физической активности, вы сами ослабляете свои сосуды. Отсутствие движения способствует образованию бляшек и сужению артерий. Всего 30 минут активности 5 раз в неделю могут значительно снизить риск инсульта.
Артериальная гипертензия — враг №1. Она может годами никак себя не проявлять, но при этом медленно разрушать сосуды. Уменьшение давления до нормальных показателей способно снизить риск инсульта на 60%.
"Я себя нормально чувствую" — фраза, из-за которой врачи хватаются за голову. Давление, холестерин, уровень сахара — всё это можно контролировать только через регулярные обследования. Не ходите на приём? Вы не знаете, с чем живёте.
Сигарета за сигаретой — и сосуды становятся хрупкими, как стекло. Курение медленно сужает их, снижает проходимость крови и приводит к ишемии — когда часть мозга просто перестаёт получать питание.
Алкоголь — не только про печень. Регулярные или чрезмерные дозы влияют на давление, ритм сердца и структуру сосудов. Безопасной дозы нет, но ориентир — не более 2 порций в день, и не каждый день.
Избыток сахара, соли, жирного и готовой еды — это как подкладывать мины под своё здоровье. Диета с упором на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и минимум переработки — это не мода, а необходимость.
Если вам уже назначили препараты — не бросайте их "потому что стало лучше". Инсульт может быть первым и последним симптомом. Придерживаться схемы приёма — это как носить шлем на мотоцикле: он вам не нужен, пока не становится поздно.
Существует простой способ запомнить главные признаки инсульта — FAST:
F (Face) - асимметрия лица, перекос рта;
A (Arm) - слабость или онемение одной руки;
S (Speech) - спутанная речь или неспособность говорить;
T (Time) - время: каждая минута на счету!
Важно: при подозрении на инсульт — звоните 103 без промедлений. Каждая минута без крови убивает около 2 миллионов нейронов.
Инсульт — третья по распространённости причина смерти во Франции.
Один из пяти человек переживёт инсульт хотя бы раз в жизни.
С каждым годом инсульт "молодеет” - поражает людей всё чаще в возрасте 40-50 лет.
Инсу́льт (лат. insultus "наскок, нападение, удар"), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία "паралич"), апоплекси́ческий удар или просто удар - острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.
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