Появился новый тренд в соцсетях с клейкой лентой для сна: действительно ли он эффективен?

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лента для рта — это предмет, который приобрел популярность в социальных сетях, как часть вечерних процедур по уходу за собой. Обещают улучшить качество сна, уменьшить храп и даже бороться с неприятным запахом изо рта.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Липкая лента

Однако эта практика вызывает опасения относительно ее безопасности и эффективности, поскольку нет никаких убедительных научных данных, подтверждающих ее преимущества.

Использование клейкой ленты для рта пропагандируется как способ гарантировать, что дыхание во время сна будет осуществляться исключительно через нос. Носовое дыхание считается более здоровым, поскольку оно помогает фильтровать и увлажнять воздух, а также способствует более спокойному сну. Однако практика закрытия рта может быть вредной, особенно для тех, у кого есть проблемы с дыханием.

Кроме того, эта практика может привести к таким симптомам, как усталость после пробуждения, утомляемость, сонливость в дневное время, трудности с концентрацией внимания и головные боли. Эти симптомы указывают на то, что дыхание через рот блокируется недостаточно, что затрудняет ночной отдых.

Для тех, кто дышит ртом по привычке, коррекция возможна, но должна проводиться с помощью обученных медицинских работников. Медицинское лечение может помочь устранить основные проблемы, которые приводят к дыханию через рот. После коррекции пластырь можно использовать в качестве учебного пособия для стимуляции носового дыхания.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.

