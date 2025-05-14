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Утренний ритуал под угрозой: как кофе разрушает усвоение важных элементов

2:50
Здоровье

Употребление кофе является распространенной практикой во многих культурах по всему миру. Однако растет обеспокоенность по поводу того, как этот напиток может повлиять на усвоение организмом необходимых питательных веществ.

Кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Wright, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кофе

Кофе содержит более 1000 химических соединений, включая кофеин, полифенолы и танины, которые могут мешать организму усваивать определенные питательные вещества.

Хотя для большинства людей последствия минимальны, у тех, кто страдает дефицитом питательных веществ или подвержен риску его развития, чрезмерное употребление кофе может ухудшить ситуацию. Среди наиболее пострадавших питательных веществ — кальций, железо и витамины группы В, необходимые для поддержания здоровья.

Исследования показывают, что употребление кофе во время еды может снизить усвоение железа, особенно негемового железа, содержащегося в продуктах растительного происхождения. Полифенолы, содержащиеся в кофе, могут связываться с железом в пищеварительной системе, препятствуя его всасыванию и приводя к его выведению.

Людям с железодефицитной анемией, например беременным или женщинам в период менструации, следует с осторожностью употреблять кофе рядом с пищей, богатой железом. Чтобы свести к минимуму негативное воздействие, рекомендуется употреблять кофе как минимум за час до или через два часа после приема пищи.

Кальций жизненно важен для здоровья костей, а кофеин в кофе может препятствовать его удержанию в организме. Кофеин может влиять на то, как кальций перерабатывается в почках и всасывается в кишечнике, что со временем может способствовать потере костной массы.

Витамины группы В водорастворимы и не накапливаются в организме, а выводятся с мочой. Чрезмерное употребление кофе может усилить выведение этих витаминов, что приведет к потере важных веществ. Это особенно актуально для тех, кто ежедневно потребляет большое количество кофе.

Для тех, кто обеспокоен усвоением питательных веществ, переход с кофе на чай может оказаться не идеальным решением. Чай также содержит полифенолы, которые могут влиять на биодоступность питательных веществ аналогично кофе. Поэтому важно учитывать время употребления чая по отношению к приемам пищи, чтобы оптимизировать усвоение питательных веществ.

Подводя итог, можно сказать, что, хотя кофе и обладает множеством полезных свойств, важно знать о его потенциальном влиянии на усвоение питательных веществ и при необходимости корректировать потребление для поддержания сбалансированного и здорового питания.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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