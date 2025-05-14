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Тревожный звоночек, который многие игнорируют: главный симптом хронической усталости

1:59
Здоровье

12 мая отмечался День осведомлённости о синдроме хронической усталости — и это не просто повод "поваляться под пледом". По словам клинического психолога Дарьи Сальниковой, хроническая усталость — это официальный медицинский диагноз, связанный с глубокими сбоями в организме.

Девушка спит
Фото: https://www.freepik.com
Девушка спит

Не просто переработал

"Хроническая усталость — это не фигура речи, а стойкое нарушение работы иммунной, гормональной и сердечно-сосудистой систем", — объясняет Сальникова.

Постоянный стресс, переутомление и нестабильная работа нервной системы могут стать толчком к появлению хронических заболеваний, за которыми стоит это состояние.

Главный тревожный сигнал — сон

Сальникова подчёркивает: расстройства сна — основной симптом. Это может быть:

  • Постоянная сонливость даже после долгого сна — например, вы спите по 12 часов несколько дней подряд, но всё равно чувствуете себя разбитым;
  • Или, наоборот, бессонница, продолжающаяся 2-3 недели подряд.

"Если вы понимаете, что раньше могли справляться с теми же нагрузками легче, а теперь постоянно в упадке, несмотря на недавний отдых, это тревожный звоночек", — добавила специалист.

Болезнь, которую нельзя игнорировать

По словам психолога, синдром хронической усталости требует не только отдыха, но и осознания:

"Это действительно болезнь, и очень важно признать, что вы болеете. Только так можно начать восстанавливаться".

Хроническая усталость — это не каприз и не временная слабость, а серьёзное состояние, требующее внимания и заботы о себе. Игнорировать сигналы тела — значит рисковать здоровьем. Если вы замечаете у себя описанные симптомы, не откладывайте: обратитесь за профессиональной помощью. Признать, что вы нуждаетесь в восстановлении, — не слабость, а первый шаг к реальному выздоровлению, сообщает Радио 1.

Уточнения

Синдром хронической усталости - болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью с крайней неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, неусидчивостью, нарушением сна, утратой способности к длительному умственному и физическому напряжению.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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