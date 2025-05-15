Витамины, которые убивают: как обычные добавки могут повысить риск рака на 30%

Обычные на первый взгляд поливитамины, которые мы привыкли считать безвредным дополнением к рациону, могут нести серьёзную угрозу. Об этом заявила организация Killing Cancer Kindly (KCK), выступив с громким предупреждением: такие добавки могут увеличивать риск развития рака на 30%.
Эксперты KCK утверждают: синтетические витамины не так безобидны, как кажется. В отличие от натуральных веществ из пищи, они усваиваются иначе — не постепенно, а "залпом", перегружая организм. Получая избыток, тело не успевает регулировать их распределение, а раковые клетки, наоборот, используют эти вещества как топливо для роста.
"Мы столкнулись с бомбой замедленного действия", — сказал доктор Мохаммад Муниб Хан, онколог Национальной службы здравоохранения.
По его словам, витамины, как и антибиотики, следует применять только при доказанном дефиците, строго ограниченный период и под наблюдением врача.
По данным KCK, есть убедительные доказательства связи между регулярным приёмом поливитаминов и повышением риска таких видов рака, как:
Пока натуральные витамины из фруктов и овощей усваиваются безопасно и постепенно, синтетические аналоги могут дать обратный эффект.
Сегодня почти половина жителей Великобритании ежедневно принимает пищевые добавки. Производители обещают поддержку иммунитета и улучшение метаболизма. Но KCK настаивает: эти препараты нужно приравнять к лекарствам и отпускать только по рецепту.
Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.
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