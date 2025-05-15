Этот фрукт снижает давление и борется с воспалением — проверь, есть ли он в твоём рационе

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие думают, что гранат — это просто экзотический фрукт для украшения салатов. Но за его яркими зёрнами скрывается настоящий арсенал пользы: он укрепляет сердце, защищает мозг, снижает давление и помогает пищеварению. И всё это — без волшебства, только наука.

Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гранаты

Гранат — мощный антиоксидант

Гранат богат полифенолами — теми самыми веществами, которые борются со свободными радикалами и замедляют старение клеток. Они помогают снизить риск заболеваний сердца и некоторых видов рака. А ещё снижают воспаление и защищают нейроны, как показали исследования на животных — особенно в контексте болезней, таких как Альцгеймер.

Гранат и давление: связь доказана

В одном из исследований 2013 года участники с гипертонией пили по 150 мл сока граната в день. Через две недели у них заметно снизилось артериальное давление. Это делает гранат отличным дополнением к рациону для тех, кто хочет следить за здоровьем сосудов.

Что в составе

На 100 г граната:

Витамин C — 9 мг.

Калий — 230 мг.

Витамин B9 (фолат) — 8,8 мкг.

Клетчатка — 2 г.

Такой состав поддерживает иммунитет, помогает работе сердца и нормализует пищеварение.

Как есть гранат с пользой

Лучше всего — свежие зёрна. Добавляйте их в салаты, ешьте в качестве перекуса или готовьте домашний сок с мякотью. Гранатовый сок без сахара — отличная альтернатива вне сезона. А ещё масло семян граната используют в косметике: оно богато омега-5 кислотами и ухаживает за кожей.

Когда он в сезоне

С октября по февраль — идеальное время, чтобы наслаждаться свежими плодами. А зимой гранат легко заменяет цитрусовые — и даже выигрывает у них по составу.

Уточнения

Грана́т обыкнове́нный (лат. Púnica granátum) — вид плодовых растений из рода Гранат семейства Дербенниковые (Lythraceae).

