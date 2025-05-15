Этот фрукт снижает давление и борется с воспалением — проверь, есть ли он в твоём рационе

Многие думают, что гранат — это просто экзотический фрукт для украшения салатов. Но за его яркими зёрнами скрывается настоящий арсенал пользы: он укрепляет сердце, защищает мозг, снижает давление и помогает пищеварению. И всё это — без волшебства, только наука.
Гранат богат полифенолами — теми самыми веществами, которые борются со свободными радикалами и замедляют старение клеток. Они помогают снизить риск заболеваний сердца и некоторых видов рака. А ещё снижают воспаление и защищают нейроны, как показали исследования на животных — особенно в контексте болезней, таких как Альцгеймер.
В одном из исследований 2013 года участники с гипертонией пили по 150 мл сока граната в день. Через две недели у них заметно снизилось артериальное давление. Это делает гранат отличным дополнением к рациону для тех, кто хочет следить за здоровьем сосудов.
На 100 г граната:
Такой состав поддерживает иммунитет, помогает работе сердца и нормализует пищеварение.
Лучше всего — свежие зёрна. Добавляйте их в салаты, ешьте в качестве перекуса или готовьте домашний сок с мякотью. Гранатовый сок без сахара — отличная альтернатива вне сезона. А ещё масло семян граната используют в косметике: оно богато омега-5 кислотами и ухаживает за кожей.
С октября по февраль — идеальное время, чтобы наслаждаться свежими плодами. А зимой гранат легко заменяет цитрусовые — и даже выигрывает у них по составу.
Грана́т обыкнове́нный (лат. Púnica granátum) — вид плодовых растений из рода Гранат семейства Дербенниковые (Lythraceae).
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