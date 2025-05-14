Гинеколог не понадобится: этот тест теперь можно сделать дома

Можно ли провести важный онкотест дома, без визита к врачу? Теперь — да. Впервые в истории FDA официально одобрило использование домашнего теста для выявления рака шейки матки. Это решение может кардинально изменить подход к женскому здоровью и превратить скрининг в более доступную и привычную процедуру, сообщает "Царьград".
Компания Teal Health, специализирующаяся на разработке решений в области женского здоровья, представила инновационное устройство Teal Wand - альтернативу классическому мазку Папаниколау. Оно предназначено для женщин от 25 до 65 лет, не имеющих повышенного риска развития заболевания.
С помощью теста можно выявить вирус папилломы человека (ВПЧ) - основного провокатора почти всех случаев рака шейки матки. Отличие в том, что теперь женщины могут провести его дома, самостоятельно.
Ранее подобные тесты разрешались лишь для самостоятельного сбора образцов в медицинских учреждениях. Теперь — полная свобода: использовать тест можно дома, без участия врача. И самое важное — точность результата не уступает лабораторному анализу, что доказали клинические испытания Teal Health.
FDA приняло решение на основе исследований, которые показали, что образцы, собранные с помощью Teal Wand, ничем не уступают по точности традиционным мазкам, взятым в кабинете гинеколога.
Дискомфорт от стандартной процедуры часто становится причиной, по которой женщины откладывают обследование. Это может стоить слишком дорого — в буквальном смысле.
Teal Health провела опрос, который выявил интересные данные:
86% женщин готовы проходить регулярный скрининг, если тест можно делать дома.
94% участниц предпочли бы собирать образцы самостоятельно — при условии, что это не повлияет на точность.
Рак шейки матки можно предотвратить - при регулярном скрининге и раннем выявлении ВПЧ риск развития заболевания снижается на 80%.
ВПЧ — это не один вирус, а целая группа: некоторые штаммы вызывают доброкачественные образования, но высокоонкогенные типы приводят к развитию рака.
В 2024 году ВОЗ призвала все страны внедрять доступные формы скрининга, включая домашние тесты, как часть стратегии по ликвидации рака шейки матки к 2030 году.
Ше́йка ма́тки (лат. cervix uteri) представляет собой самую нижнюю часть матки женщины.
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