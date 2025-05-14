Не таблетки, а чай: 7 напитков, которые очищают печень лучше аптек

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Печень — это главный фильтр организма. Она очищает кровь от токсинов, регулирует обмен веществ и помогает усваивать всё, что вы съели. Но в ритме современной жизни её ресурсы быстро истощаются. Чтобы поддержать печень в тонусе, можно не только правильно питаться, но и пить полезные чаи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ромашковый чай

Вот 7 лучших чаёв, которые поддержат печень мягко и натурально:

1. Черничный чай

Улучшает выработку желчи и помогает переваривать жиры.

Как приготовить: 1 ст. л. листьев черники залить 250 мл кипятка, настоять 5 минут.

2. Расторопша

Настоящая легенда в мире печени. Силимарин в составе защищает и восстанавливает клетки органа.

Как приготовить: 1 ст. л. семян на 250 мл воды, настоять 10 минут. Можно добавить мёд.

3. Розмарин

Облегчает пищеварение, стимулирует отток желчи, снимает нагрузку на печень.

Как приготовить: 1 ст. л. сухих листьев на 250 мл кипятка, настаивать 10 минут.

4. Одуванчик

Мощный природный "очиститель": стимулирует вывод токсинов, укрепляет печень.

Как приготовить: 1 ст. л. листьев одуванчика на 250 мл воды, настоять 10 минут.

5. Артишок

Стимулирует выработку желчи и выводит токсины.

Как приготовить: 1 ст. л. сухих листьев на 250 мл кипятка, настоять 5 минут. Подсластить мёдом.

6. Куркума

Снимает воспаление, защищает клетки печени и запускает их восстановление.

Как приготовить: 1 ч. л. порошка на чашку воды, настоять 5 минут. Добавить мёд.

7. Солодка

Мощный антиоксидант, нейтрализует токсины и успокаивает печень.

Как приготовить: 1 ч. л. измельчённого корня варить в 200 мл воды 10 минут, затем настаивать 5 минут.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев чайного куста.



