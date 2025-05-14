Спокойный сон за 10 секунд: метод, который работает без таблеток

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Здоровье

Знакомо чувство: за окном ночь, стрелки показывают 3:00, а вы — бодрствуете. Не из-за кошмара, не от звуков — просто мозг внезапно включается, как будто кто-то щёлкнул тумблером. В голове крутятся мысли: "А точно ли я отправил то письмо?" "Что с кашлем у ребёнка?" "Зачем я ляпнул это на совещании?" Это и есть "спираль ума посреди ночи" — термин, который использует психолог Джеффри Бернштейн.

Девушка под одеялом
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка под одеялом

Когда мозг не хочет спать

В такие моменты ваш ум похож на ночное ток-шоу: вы и ведущий, и гость, и зритель, только вот ничего забавного не происходит. Вы не решаете проблемы — вы прокручиваете их снова и снова. Но есть способ это остановить.

Спокойствие в четырёх словах

Психолог советует простую фразу: "Эта мысль может подождать".
Она удивительно действенна, особенно если говорить её про себя мягко, но с уверенностью. Это не попытка спорить с собой, не борьба с тревогами — это вежливое "не сейчас". Фраза помогает провести границу между вами и умственным шумом.

Почему это работает

  • Коротко и понятно — легко вспомнить даже в полусне

  • Не требует решений — вы просто отодвигаете мысль

  • Снижает тревожность — ведь срочность создаёт бессонницу

  • Помогает переключиться — от анализа к покою

Как правильно использовать фразу

  1. Скажи на выдохе. Вдох — "эта мысль…", выдох — "…может подождать". Синхрон с дыханием усиливает эффект.

  2. Повторяй столько, сколько нужно. Если ум сбивается — это не провал, это тренировка.

  3. Вообрази "ящик мыслей". Мысленно положи туда тревоги. Утром откроешь, если они всё ещё важны.

  4. Не хватайся за телефон. Синий свет сбивает ритм, а соцсети затягивают в бесполезные тоннели.

Главное — не заставлять себя спать

Бессонница часто усиливается, когда вы пытаетесь "заставить" себя уснуть. Фраза "эта мысль может подождать" — не магия, а способ мягко отодвинуть тревоги. Иногда лучший способ решить проблему — не решать её в 3 часа ночи.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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