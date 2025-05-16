Парадокс долгого сна: почему после продолжительного отдыха болит голова

Длительный сон может казаться лучшим способом восстановить силы, однако иногда он приводит к головной боли. Врач-кардиолог "СМ-Клиники" Наталия Золотарева объяснила, почему это происходит.
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Девушка под одеялом
Она назвала шесть основных причин головных болей после долгого сна:
Нарушение циркадных ритмов. Организм привыкает к определённому графику, и его сбой может вызвать головную боль. Если вы спите на 2-3 часа дольше обычного, это может нарушить выработку гормонов, таких как серотонин и мелатонин, что может привести к мигрени.
Обезвоживание. За 7-9 часов сна организм теряет влагу через дыхание и потоотделение. Если перед сном вы не пьёте достаточно воды, это может вызвать сужение сосудов мозга и головную боль.
Проблемы с кровообращением. Длительное пребывание в одной позе может ухудшить кровоток в шее и плечах, что приводит к мышечному напряжению и головным болям.
Гипогликемия. Пропуск ужина или лёгкий перекус перед сном может снизить уровень глюкозы в крови. За время сна организм истощает запасы глюкозы, что может вызвать головную боль.
Качество сна. Храп, апноэ или неудобная подушка могут мешать глубоким фазам сна. Недостаток кислорода и неполноценный отдых мозга могут усиливать головные боли.
Кофеиновая "ломка". Если вы привыкли пить кофе по утрам, но в выходные просыпаетесь позже, задержка с привычным количеством кофеина может вызвать сосудистый спазм и головную боль, сообщает Газета.Ru.
Чтобы избежать этих проблем, врач рекомендует следовать нескольким простым правилам:
Соблюдайте режим. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Максимальный "отсып" — 1-1,5 часа.
Пейте воду перед сном. Стакан тёплой воды за час до сна поможет предотвратить обезвоживание.
Оптимизируйте спальное место. Используйте ортопедическую подушку и матрас средней жёсткости. Проветривайте комнату перед сном.
Не пропускайте ужин. Лёгкий белково-углеводный перекус (йогурт, орехи, банан) поможет стабилизировать уровень сахара в крови.
Избегайте тяжёлой пищи и алкоголя. Они могут перегрузить организм и ухудшить качество сна.
Если планируете долгий сон, позаботьтесь об утренней чашке кофе. Если вы не можете обойтись без кофе, постепенно снижайте его потребление.
Делайте утреннюю разминку. Лёгкая гимнастика или потягивания помогут улучшить кровообращение и снять мышечное напряжение. Если головные боли повторяются, обратитесь к врачу. Возможно, проблема в апноэ, неврологических нарушениях или дефиците витаминов группы B.
"Долгий сон не должен становиться мучением. Сбалансированный режим, внимание к питанию и комфортная обстановка в спальне помогут просыпаться бодрым и без головной боли. Помните — важно не количество сна, а его качество", — добавила Золотарева.
Уточнения
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным.
Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).