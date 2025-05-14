Не только соль: гипертоники забывают про ещё один очень важный минерал

2:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Все знают: меньше соли — ниже давление. Но что, если ключ к контролю гипертонии — калий, незаслуженно забытый минерал? Диетолог Анаис Соз объясняет, почему он так важен для здоровья сосудов.

Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врач измеряет давление

Гипертония: проблема не только в соли

"Гипертония — одна из самых распространенных патологий в развитых странах и одна из причин преждевременной смертности", — говорит Анаис Соз.

Когда давление становится опасным

Верхнее (систолическое) > 140 мм рт. ст.

Нижнее (диастолическое) > 90 мм рт. ст.

Что усугубляет проблему? Курение, алкоголь, малоподвижность и, конечно, избыток соли. Но Французская федерация кардиологии предлагает дополнительную стратегию: увеличить потребление калия, чтобы нейтрализовать вред натрия.

Калий — природное средство от давления

"Калий работает как натуральное антигипертензивное средство, почти сопоставимое по эффективности с некоторыми лекарствами", — утверждает диетолог.

Как он действует

Выводит лишнюю соль через почки (естественный мочегонный эффект).

Стабилизирует давление при правильной дозировке.

Важен баланс

Недостаток калия → давление растет.

Оптимальное количество → давление в норме.

Переизбыток → снова скачки давления.

Рекомендации ВОЗ:

Мужчины: 1,5 г/день

Женщины: 2,5 г/день

Где искать калий: топ-3 продуктов

Курага (1 г на 100 г) Авокадо (0,9 г на 100 г) Курица (0,7 г на 100 г)

Другие источники: шпинат, помидоры, бананы.

Как сохранить калий в еде

Есть фрукты и овощи с кожурой .

Готовить быстро и крупными кусками.

Дефицит или переизбыток: как избежать

При нехватке (диарея, рвота…): овощные бульоны и обильное питье.

(диарея, рвота…): овощные бульоны и обильное питье. При избытке (особенно с добавками): риск для почек и тех, кто принимает лекарства от давления.

Главное правило: никакой самодеятельности - только натуральные продукты!

Контроль давления — это не только меньше соли, но и больше калия. Без фанатизма, ведь в питании важен баланс!

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

