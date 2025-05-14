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Не только соль: гипертоники забывают про ещё один очень важный минерал

2:27
Здоровье

Все знают: меньше соли — ниже давление. Но что, если ключ к контролю гипертонии — калий, незаслуженно забытый минерал? Диетолог Анаис Соз объясняет, почему он так важен для здоровья сосудов.

Врач измеряет давление
Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач измеряет давление

Гипертония: проблема не только в соли

"Гипертония — одна из самых распространенных патологий в развитых странах и одна из причин преждевременной смертности", — говорит Анаис Соз.

Когда давление становится опасным

  • Верхнее (систолическое) > 140 мм рт. ст.

  • Нижнее (диастолическое) > 90 мм рт. ст.

Что усугубляет проблему? Курение, алкоголь, малоподвижность и, конечно, избыток соли. Но Французская федерация кардиологии предлагает дополнительную стратегию: увеличить потребление калия, чтобы нейтрализовать вред натрия.

Калий — природное средство от давления

"Калий работает как натуральное антигипертензивное средство, почти сопоставимое по эффективности с некоторыми лекарствами", — утверждает диетолог.

Как он действует

  • Выводит лишнюю соль через почки (естественный мочегонный эффект).

  • Стабилизирует давление при правильной дозировке.

Важен баланс

  • Недостаток калия → давление растет.

  • Оптимальное количество → давление в норме.

  • Переизбыток → снова скачки давления.

Рекомендации ВОЗ:

  • Мужчины: 1,5 г/день

  • Женщины: 2,5 г/день

Где искать калий: топ-3 продуктов

  1. Курага (1 г на 100 г)

  2. Авокадо (0,9 г на 100 г)

  3. Курица (0,7 г на 100 г)

Другие источники: шпинат, помидоры, бананы.

Как сохранить калий в еде

  • Есть фрукты и овощи с кожурой.

  • Готовить быстро и крупными кусками.

Дефицит или переизбыток: как избежать

  • При нехватке (диарея, рвота…): овощные бульоны и обильное питье.
  • При избытке (особенно с добавками): риск для почек и тех, кто принимает лекарства от давления.

Главное правило: никакой самодеятельности - только натуральные продукты!

Контроль давления — это не только меньше соли, но и больше калия. Без фанатизма, ведь в питании важен баланс!

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
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