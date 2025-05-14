Не только соль: гипертоники забывают про ещё один очень важный минерал

Все знают: меньше соли — ниже давление. Но что, если ключ к контролю гипертонии — калий, незаслуженно забытый минерал? Диетолог Анаис Соз объясняет, почему он так важен для здоровья сосудов.
"Гипертония — одна из самых распространенных патологий в развитых странах и одна из причин преждевременной смертности", — говорит Анаис Соз.
Верхнее (систолическое) > 140 мм рт. ст.
Нижнее (диастолическое) > 90 мм рт. ст.
Что усугубляет проблему? Курение, алкоголь, малоподвижность и, конечно, избыток соли. Но Французская федерация кардиологии предлагает дополнительную стратегию: увеличить потребление калия, чтобы нейтрализовать вред натрия.
"Калий работает как натуральное антигипертензивное средство, почти сопоставимое по эффективности с некоторыми лекарствами", — утверждает диетолог.
Выводит лишнюю соль через почки (естественный мочегонный эффект).
Стабилизирует давление при правильной дозировке.
Недостаток калия → давление растет.
Оптимальное количество → давление в норме.
Переизбыток → снова скачки давления.
Мужчины: 1,5 г/день
Женщины: 2,5 г/день
Курага (1 г на 100 г)
Авокадо (0,9 г на 100 г)
Курица (0,7 г на 100 г)
Другие источники: шпинат, помидоры, бананы.
Есть фрукты и овощи с кожурой.
Готовить быстро и крупными кусками.
Главное правило: никакой самодеятельности - только натуральные продукты!
Контроль давления — это не только меньше соли, но и больше калия. Без фанатизма, ведь в питании важен баланс!
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
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