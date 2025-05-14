Фруктовая ловушка: почему даже полезные плоды могут стать врагами фигуры

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сезон фруктов в разгаре, но споры об их правильном употреблении не утихают. Стоит ли есть их до, после или между приемами пищи? Разбираемся с экспертом, чтобы развеять мифы и улучшить пищевые привычки.

Фото: unsplash.com by Бренда Годинез, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Тарелка с разнообразными нарезанными фруктами и шоколадом на синем столе

Фрукты до или после еды: что говорит наука

Вопреки распространенным убеждениям, нет строгих научных рекомендаций о том, когда именно нужно есть фрукты.

"Летом многие любят начинать обед с дыни — это отличная альтернатива традиционным закускам", — объясняет доктор Арно Коколь.

А фрукты на десерт тоже не вредят пищеварению:

"Они просто смешаются с остальной едой и переварятся вместе с ней", — уточняет диетолог, опровергая миф о "брожении в желудке".

Вывод: Ешьте фрукты тогда, когда вам хочется — время не влияет на их усвоение, сообщает "MedPulse".

Порции и сахар: как избежать скачков глюкозы

Фрукты богаты витаминами, но содержат и сахар. Норма для взрослых — 2-3 порции в день (около 80-100 г за раз).

Чтобы снизить гликемическую нагрузку при перекусах:

сочетайте фрукты с орехами (миндаль, фундук, несоленые фисташки);

добавляйте цельнозерновой крекер.

"Это поможет избежать резкого повышения сахара в крови", — отмечает доктор Коколь.

Какие фрукты выбрать: свежие, сушеные или орехи

Свежие фрукты - основа рациона. Орехи (грецкие, кешью, миндаль) — полезны ежедневно, но без соли. Сушеные фрукты (курага, инжир) — очень сладкие, лучше есть редко. Фрукты в сиропе - допустимы зимой, но сироп лучше не пить.

"Главное — умеренность и разнообразие", — подчеркивает эксперт.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.

