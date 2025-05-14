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Фруктовая ловушка: почему даже полезные плоды могут стать врагами фигуры

1:49
Здоровье

Сезон фруктов в разгаре, но споры об их правильном употреблении не утихают. Стоит ли есть их до, после или между приемами пищи? Разбираемся с экспертом, чтобы развеять мифы и улучшить пищевые привычки.

Тарелка с разнообразными нарезанными фруктами и шоколадом на синем столе
Фото: unsplash.com by Бренда Годинез, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Тарелка с разнообразными нарезанными фруктами и шоколадом на синем столе

Фрукты до или после еды: что говорит наука

Вопреки распространенным убеждениям, нет строгих научных рекомендаций о том, когда именно нужно есть фрукты.

"Летом многие любят начинать обед с дыни — это отличная альтернатива традиционным закускам", — объясняет доктор Арно Коколь.

А фрукты на десерт тоже не вредят пищеварению:

"Они просто смешаются с остальной едой и переварятся вместе с ней", — уточняет диетолог, опровергая миф о "брожении в желудке".

Вывод: Ешьте фрукты тогда, когда вам хочется — время не влияет на их усвоение, сообщает "MedPulse".

Порции и сахар: как избежать скачков глюкозы

Фрукты богаты витаминами, но содержат и сахар. Норма для взрослых — 2-3 порции в день (около 80-100 г за раз).

Чтобы снизить гликемическую нагрузку при перекусах:

  • сочетайте фрукты с орехами (миндаль, фундук, несоленые фисташки);

  • добавляйте цельнозерновой крекер.

"Это поможет избежать резкого повышения сахара в крови", — отмечает доктор Коколь.

Какие фрукты выбрать: свежие, сушеные или орехи

  1. Свежие фрукты - основа рациона.

  2. Орехи (грецкие, кешью, миндаль) — полезны ежедневно, но без соли.

  3. Сушеные фрукты (курага, инжир) — очень сладкие, лучше есть редко.

  4. Фрукты в сиропе - допустимы зимой, но сироп лучше не пить.

"Главное — умеренность и разнообразие", — подчеркивает эксперт.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
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