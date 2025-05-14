Фруктовая ловушка: почему даже полезные плоды могут стать врагами фигуры

Сезон фруктов в разгаре, но споры об их правильном употреблении не утихают. Стоит ли есть их до, после или между приемами пищи? Разбираемся с экспертом, чтобы развеять мифы и улучшить пищевые привычки.
Вопреки распространенным убеждениям, нет строгих научных рекомендаций о том, когда именно нужно есть фрукты.
"Летом многие любят начинать обед с дыни — это отличная альтернатива традиционным закускам", — объясняет доктор Арно Коколь.
А фрукты на десерт тоже не вредят пищеварению:
"Они просто смешаются с остальной едой и переварятся вместе с ней", — уточняет диетолог, опровергая миф о "брожении в желудке".
Вывод: Ешьте фрукты тогда, когда вам хочется — время не влияет на их усвоение, сообщает "MedPulse".
Фрукты богаты витаминами, но содержат и сахар. Норма для взрослых — 2-3 порции в день (около 80-100 г за раз).
Чтобы снизить гликемическую нагрузку при перекусах:
сочетайте фрукты с орехами (миндаль, фундук, несоленые фисташки);
добавляйте цельнозерновой крекер.
"Это поможет избежать резкого повышения сахара в крови", — отмечает доктор Коколь.
Свежие фрукты - основа рациона.
Орехи (грецкие, кешью, миндаль) — полезны ежедневно, но без соли.
Сушеные фрукты (курага, инжир) — очень сладкие, лучше есть редко.
Фрукты в сиропе - допустимы зимой, но сироп лучше не пить.
"Главное — умеренность и разнообразие", — подчеркивает эксперт.
Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
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