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Звезда Железного человека раскрыла, как ей удаётся всегда быть в настроении и не стрессовать

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Здоровье

Актриса Гвинет Пэлтроу активно заботится о своём психическом здоровье. Звезда "Железного человека" раскрыла секрет, как ей удаётся поддерживать душевное равновесие и баланс в мегаполисе.

телефон в автомобиле
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under Рublic domain
телефон в автомобиле

Актриса считает, что важно давать себе перезагрузиться и отдохнуть от информационного потока.

"Я люблю выезжать на природу. Благодаря этому мне удаётся оставаться в форме и не терять рассудок. Я подумала, что было бы здорово создать для себя медитативное пространство за городом", — отметила актриса.

Звезда добавила, что так она не пытается убежать от реальности, а только корректирует её в комфортную для себя.

Уточнения

Гви́нет Кейт Пэ́лтроу Ма́ртин (англ. Gwyneth Kate Paltrow Martin [ˈɡwɪnɨθ ˈpæltroʊ]; род. 27 сентября 1972, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен, певица и писательница. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
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