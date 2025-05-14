Протеиновый бум: как модная добавка может стать вашим тихим убийцей

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последние годы протеин в банках стал must-have для тех, кто хочет набрать мышечную массу. Но так ли он безопасен, как кажется?

Фото: Freepik by DC Studio is licensed under Рublic domain протеин

Популярность vs риски

По данным Бразильской ассоциации производителей специализированных продуктов (Abiad), в 2022 году потребление протеина в их стране выросло на 25%. Однако эксперты предупреждают: бесконтрольный приём добавки может навредить организму.

Чем опасен избыток протеина

Сывороточный протеин — это концентрированный белок, и его переизбыток создаёт нагрузку на почки.

"Если у человека есть скрытые патологии почек, гипертония или предрасположенность к нефропатии, злоупотребление протеином повышает риск развития хронических заболеваний", — объясняет Жоземар де Алмейда Моура, профессор медицинского факультета UFMG, в подкасте Saúde com Ciência.

Как принимать правильно

Не более 30% от суточной нормы калорий - превышение этой дозы опасно.

Баланс с обычной пищей - протеин должен дополнять, а не заменять белки из мяса, рыбы и других продуктов.

Консультация специалиста - перед приёмом нужен расчёт дозировки у врача или нутрициолога.

"При сбалансированном питании можно получить достаточное количество белка и без добавок", — отмечает профессор.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

