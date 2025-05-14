Вирус от укуса клеща может спать полгода — а после будет поздно

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы знали, что после укуса клеща опасный энцефалит способен "молчать" в организме до шести месяцев? Как пояснил aif.ru врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, инкубационный период болезни варьируется от недели до полугода.

Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клещ

От чего зависит скрытая угроза

"Сроки проявления инфекции связаны с дозой вируса, попавшего в кровь, иммунитетом человека и другими факторами", — уточнил эксперт.

Тревожные сигналы

Энцефалит бьет резко и тяжело:

Температура подскакивает до критических значений;

Возникает невыносимая головная боль, возможна потеря сознания;

Позже боль охватывает периферические нервы и спинной мозг.

"Главные маркеры — лихорадка и мучительная головная боль", — предупредил Жемчугов.

Что делать

При укусе клеща важно:

Аккуратно извлечь его; Сдать на анализ в лабораторию.

Это поможет вовремя начать терапию и избежать трагичных последствий.

Уточнения

Энцефали́т (лат. encephalitis "воспаление мозга") — группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга (суффикс "itis" указывает на воспалительный характер заболевания).

