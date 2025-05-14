Вирус от укуса клеща может спать полгода — а после будет поздно

Вы знали, что после укуса клеща опасный энцефалит способен "молчать" в организме до шести месяцев? Как пояснил aif.ru врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, инкубационный период болезни варьируется от недели до полугода.
"Сроки проявления инфекции связаны с дозой вируса, попавшего в кровь, иммунитетом человека и другими факторами", — уточнил эксперт.
Энцефалит бьет резко и тяжело:
Температура подскакивает до критических значений;
Возникает невыносимая головная боль, возможна потеря сознания;
Позже боль охватывает периферические нервы и спинной мозг.
"Главные маркеры — лихорадка и мучительная головная боль", — предупредил Жемчугов.
При укусе клеща важно:
Аккуратно извлечь его;
Сдать на анализ в лабораторию.
Это поможет вовремя начать терапию и избежать трагичных последствий.
Энцефали́т (лат. encephalitis "воспаление мозга") — группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга (суффикс "itis" указывает на воспалительный характер заболевания).
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