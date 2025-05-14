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Вирус от укуса клеща может спать полгода — а после будет поздно

1:06
Здоровье

Вы знали, что после укуса клеща опасный энцефалит способен "молчать" в организме до шести месяцев? Как пояснил aif.ru врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, инкубационный период болезни варьируется от недели до полугода.

Клещ
Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клещ

От чего зависит скрытая угроза

"Сроки проявления инфекции связаны с дозой вируса, попавшего в кровь, иммунитетом человека и другими факторами", — уточнил эксперт.

Тревожные сигналы

Энцефалит бьет резко и тяжело:

  • Температура подскакивает до критических значений;

  • Возникает невыносимая головная боль, возможна потеря сознания;

  • Позже боль охватывает периферические нервы и спинной мозг.

"Главные маркеры — лихорадка и мучительная головная боль", — предупредил Жемчугов.

Что делать

При укусе клеща важно:

  1. Аккуратно извлечь его;

  2. Сдать на анализ в лабораторию.
    Это поможет вовремя начать терапию и избежать трагичных последствий.

Уточнения

Энцефали́т (лат. encephalitis "воспаление мозга") — группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга (суффикс "itis" указывает на воспалительный характер заболевания).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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