Секрет скандинавов: почему у них прочные кости даже в старости

Молоко и творог — не панацея. Для крепких костей нужен целый набор нутриентов: витамин D, магний, коллаген и даже витамин C.
Без него кальций просто не усвоится. "Если витамина D недостаточно, организм начинает забирать кальций из костей, ослабляя их", — объясняет диетолог Алекс Яньес.
При нехватке кальция или фосфора организм вырабатывает кальцитриол - активную форму витамина D, которая "вытягивает" минералы из костей.
Магний необходим для активации витамина D. NIH предупреждает: без него метаболизм витамина D нарушается.
Коллаген — это "каркас" для минералов. А для его синтеза нужен витамин C (ищите в киви, апельсинах и красном перце). В ЕС официально признано: "Витамин C способствует образованию коллагена для здоровья костей".
Солнце: 10-20 минут в день для выработки витамина D.
Рацион: жирная рыба, орехи, зелень, костные бульоны.
Добавки - только по назначению врача (AESAN рекомендует контроль).
Кальцитриол - активная форма витамина D животных стероидной природы.
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