Секрет скандинавов: почему у них прочные кости даже в старости

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Молоко и творог — не панацея. Для крепких костей нужен целый набор нутриентов: витамин D, магний, коллаген и даже витамин C.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Череп

Витамин D — проводник кальция

Без него кальций просто не усвоится. "Если витамина D недостаточно, организм начинает забирать кальций из костей, ослабляя их", — объясняет диетолог Алекс Яньес.

Магний и фосфор — скрытые игроки

При нехватке кальция или фосфора организм вырабатывает кальцитриол - активную форму витамина D, которая "вытягивает" минералы из костей.

Магний необходим для активации витамина D. NIH предупреждает: без него метаболизм витамина D нарушается.

Коллаген + витамин C = гибкость костей

Коллаген — это "каркас" для минералов. А для его синтеза нужен витамин C (ищите в киви, апельсинах и красном перце). В ЕС официально признано: "Витамин C способствует образованию коллагена для здоровья костей".

Как получить эти вещества

Солнце : 10-20 минут в день для выработки витамина D.

Рацион : жирная рыба, орехи, зелень, костные бульоны.

Добавки - только по назначению врача (AESAN рекомендует контроль).

Уточнения

Кальцитриол - активная форма витамина D животных стероидной природы.

