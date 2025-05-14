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Секрет скандинавов: почему у них прочные кости даже в старости

1:19
Здоровье

Молоко и творог — не панацея. Для крепких костей нужен целый набор нутриентов: витамин D, магний, коллаген и даже витамин C.

Череп
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Череп

Витамин D — проводник кальция

Без него кальций просто не усвоится. "Если витамина D недостаточно, организм начинает забирать кальций из костей, ослабляя их", — объясняет диетолог Алекс Яньес.

Магний и фосфор — скрытые игроки

  • При нехватке кальция или фосфора организм вырабатывает кальцитриол - активную форму витамина D, которая "вытягивает" минералы из костей.

  • Магний необходим для активации витамина D. NIH предупреждает: без него метаболизм витамина D нарушается.

Коллаген + витамин C = гибкость костей

Коллаген — это "каркас" для минералов. А для его синтеза нужен витамин C (ищите в киви, апельсинах и красном перце). В ЕС официально признано: "Витамин C способствует образованию коллагена для здоровья костей".

Как получить эти вещества

  • Солнце: 10-20 минут в день для выработки витамина D.

  • Рацион: жирная рыба, орехи, зелень, костные бульоны.

  • Добавки - только по назначению врача (AESAN рекомендует контроль).

Уточнения

Кальцитриол - активная форма витамина D животных стероидной природы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
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