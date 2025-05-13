Осторожно, чемерица: как отличить ядовитое растение от черемши и избежать трагедии

3:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России зарегистрированы первые случаи отравления чемерицей, растением, которое выглядит почти идентично черемше. В последние недели несколько человек в Владивостоке обратились в Тысячекоечную больницу с симптомами отравления, и врачи предупреждают: чемерица — это опасный ядовитый растения, которое может привести к летальному исходу.

Фото: commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Джидинская черемша

Что скрывает чемерица: сильнодействующие яды

Чемерица — многолетнее растение, растущее в лесах у оврагов, где влажность повышена. Это растение содержит нейротоксины, которые воздействуют на центральную и периферическую нервную систему, а также на сердце и желудочно-кишечный тракт. Даже небольшое количество чемерицы может вызвать серьёзное отравление, требующее немедленной госпитализации.

"Отравление чемерицей нельзя считать обычным пищевым отравлением. Это действие настоящего яда, который действует быстро", — говорит врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен.

Признаки отравления: как распознать опасность

Первые симптомы отравления чемерицей появляются через 15-90 минут после употребления. Человек начинает страдать от резкого обильного слюноотделения, тошноты, рвоты и болей в животе. Среди других признаков — головокружение, онемение губ и языка, резкое снижение давления и замедление пульса (до 40 ударов в минуту или ниже).

В таком случае важно незамедлительно вызвать скорую помощь, так как без медицинской помощи возможен летальный исход.

Как отличить чемерицу от черемши

Чемерица и черемша выглядят очень похоже, но есть несколько отличий, которые помогут избежать отравления. В первую очередь, обратите внимание на запах. Попробуйте растереть листья растения в руках: если запах чеснока есть, это черемша. Если запах отсутствует, лучше не рисковать.

Другой отличительный признак — стебель. У чемерицы его нет, а листья выходят прямо из луковицы, в то время как у черемши есть прямой стебель с густыми жилками. Листья чемерицы мягкие и матовые, а у черемши они более жесткие и блестящие.

Первая помощь при отравлении чемерицей

Если отравление всё-таки произошло, важно правильно оказать первую помощь. Если человек в сознании, ему нужно дать выпить 1-1,5 литра воды и вызвать рвоту, чтобы ускорить выведение токсинов.

Не забывайте следить за пульсом и дыханием. При потере сознания нужно уложить человека на бок, а при остановке дыхания — начать сердечно-легочную реанимацию. Даже если отравление кажется незначительным, важно помнить, что его последствия могут проявиться через несколько часов, когда будет уже повреждено сердце, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Чемери́ца (лат. Verátrum) — род растений семейства Мелантиевые.

