Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лосенок в центре города: что делать, если дикое животное заходит в жилые районы
Гибкость на вес золота: что даёт удалённая работа
Клубничная ловушка: блестящий вид и обманчивый аромат – как не стать жертвой нитратной ягоды
Сейсмические волны от штормов: что они могут рассказать о Земле и других планетах
Улетевшая с Эвереста на вертолёте Боня ответила на нападки
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Крысы на строительстве АЭС: как грызуны поставили под угрозу проект на миллиарды
Кот сделал самый длинный прыжок в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Маск похвастался танцующим гуманоидом от Tesla

Осторожно, чемерица: как отличить ядовитое растение от черемши и избежать трагедии

3:03
Здоровье

В России зарегистрированы первые случаи отравления чемерицей, растением, которое выглядит почти идентично черемше. В последние недели несколько человек в Владивостоке обратились в Тысячекоечную больницу с симптомами отравления, и врачи предупреждают: чемерица — это опасный ядовитый растения, которое может привести к летальному исходу.

Джидинская черемша
Фото: commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Джидинская черемша

Что скрывает чемерица: сильнодействующие яды

Чемерица — многолетнее растение, растущее в лесах у оврагов, где влажность повышена. Это растение содержит нейротоксины, которые воздействуют на центральную и периферическую нервную систему, а также на сердце и желудочно-кишечный тракт. Даже небольшое количество чемерицы может вызвать серьёзное отравление, требующее немедленной госпитализации.

"Отравление чемерицей нельзя считать обычным пищевым отравлением. Это действие настоящего яда, который действует быстро", — говорит врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен.

Признаки отравления: как распознать опасность

Первые симптомы отравления чемерицей появляются через 15-90 минут после употребления. Человек начинает страдать от резкого обильного слюноотделения, тошноты, рвоты и болей в животе. Среди других признаков — головокружение, онемение губ и языка, резкое снижение давления и замедление пульса (до 40 ударов в минуту или ниже).

В таком случае важно незамедлительно вызвать скорую помощь, так как без медицинской помощи возможен летальный исход.

Как отличить чемерицу от черемши

Чемерица и черемша выглядят очень похоже, но есть несколько отличий, которые помогут избежать отравления. В первую очередь, обратите внимание на запах. Попробуйте растереть листья растения в руках: если запах чеснока есть, это черемша. Если запах отсутствует, лучше не рисковать.

Другой отличительный признак — стебель. У чемерицы его нет, а листья выходят прямо из луковицы, в то время как у черемши есть прямой стебель с густыми жилками. Листья чемерицы мягкие и матовые, а у черемши они более жесткие и блестящие.

Первая помощь при отравлении чемерицей

Если отравление всё-таки произошло, важно правильно оказать первую помощь. Если человек в сознании, ему нужно дать выпить 1-1,5 литра воды и вызвать рвоту, чтобы ускорить выведение токсинов.

Не забывайте следить за пульсом и дыханием. При потере сознания нужно уложить человека на бок, а при остановке дыхания — начать сердечно-легочную реанимацию. Даже если отравление кажется незначительным, важно помнить, что его последствия могут проявиться через несколько часов, когда будет уже повреждено сердце, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Чемери́ца (лат. Verátrum) — род растений семейства Мелантиевые.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Сейчас читают
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Домашние животные
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь Аудио 
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Домашние животные
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания Аудио 
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Еда и рецепты
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Туризм в СССР: поездка в Сочи — цены, сервис и впечатления Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Бросьте это в лунку — и картошка вырастет как на дрожжах
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Как яичная скорлупа превращает ваши пионы в шедевры природы
Как яичная скорлупа превращает ваши пионы в шедевры природы
Последние материалы
Улетевшая с Эвереста на вертолёте Боня ответила на нападки
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Осторожно, чемерица: как отличить ядовитое растение от черемши и избежать трагедии
Крысы на строительстве АЭС: как грызуны поставили под угрозу проект на миллиарды
Кот сделал самый длинный прыжок в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Маск похвастался танцующим гуманоидом от Tesla
Таксистов пересаживают на отечественные автомобили
Задержан подозреваемый в попытке поджечь дом премьера Стармера
Это не коррозия — это стиль жизни: 12 авто, которые гниют так, будто у них это в прошивке
Мемы-игрушки стали самыми популярными на маркетплейсах: их создали нейросети
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.