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Врачи советуют: три фактора, которые могут стать защитой от рака головы и шеи

2:04
Здоровье

Рак головы и шеи, особенно в области ротоглотки, относится к самым агрессивным и быстро развивающимся типам рака. Эксперты называют несколько способов, которые могут значительно снизить риск его развития. Как считают специалисты, отказ от курения и алкоголя, а также прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ) могут стать важными мерами профилактики.

Вакцинация
Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Вакцинация

Почему рак головы и шеи так опасен

Этот тип рака может поражать различные участки, включая полость рта, язык, дёсны, губы, горло и голосовые связки. Однако рак мозга в эту категорию не входит. Онкологические заболевания головы и шеи развиваются быстро, и чем раньше они выявлены, тем выше шансы на успешное лечение.

Как табак и алкоголь способствуют развитию рака

Наибольший риск развития опухолей, не связанных с ВПЧ, возникает при употреблении табака и алкоголя. В табачном дыме содержатся вещества, которые могут вызывать мутации в ДНК. Алкоголь, в свою очередь, превращается в ацетальдегид, токсичное вещество, которое вредно воздействует на клетки организма. Эти факторы не только способствуют развитию раковых клеток, но и ослабляют иммунитет, ухудшают воспалительные процессы, что в свою очередь создает благоприятные условия для опухолей.

Прививки от ВПЧ — важная мера профилактики

Медики рекомендуют не только бросить курить и отказаться от алкоголя, но и позаботиться о своём здоровье заранее — сделать прививку от ВПЧ. Особенно опасны штаммы вируса, такие как ВПЧ-16, которые могут нарушать работу генов, отвечающих за контроль роста клеток. Это приводит к бесконтрольному делению клеток, что и вызывает образование опухолей. ВПЧ передаётся через близкие контакты кожи и слизистых, в основном половым путём, сообщают argumenti.ru.

Уточнения

Вакцина́ция - комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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