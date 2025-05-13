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С виду — ерунда, внутри — угроза: 130 магнитов в животе и другие жуткие находки врачей

3:05
Здоровье

Вы удивитесь, но даже взрослые нередко становятся "героями" медицинских сводок, когда случайно вдыхают или проглатывают странные предметы. А у детей такие истории — чуть ли не ежедневная реальность. От монет и магнитов до коронок и пластилина — список того, что врачи извлекают из организма, поражает.

Операция
Фото: commons.wikimedia.org by John Asselin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Операция

Что находят у взрослых

Омские врачи рассказали: за последние полгода они доставали из дыхательных путей взрослых монеты, пластилин, детские игрушки, зубные коронки и даже рыбьи кости. А из ушей — ватные палочки и микронаушники.

А у детей — своя коллекция

У малышей чаще всего в живот попадают монетки и батарейки-"таблетки", а в дыхательные пути — арахис. И это не просто забавные казусы, а прямой путь к тяжёлым осложнениям.

Например, в апреле у двухлетнего ребёнка извлекли 26 магнитных шариков, а в Подмосковье из другого малыша достали 130 магнитов и батарейку. Такие случаи могут привести к перитониту и некрозу кишечника — при отсутствии срочной помощи.

Почему это опасно

Инородные тела в организме могут:

  • Перекрыть дыхание и вызвать удушье.
  • Вызвать разрывы внутренних органов.
  • Спровоцировать воспаление, кровотечение или инфекцию.
  • При магнитах — вызвать смертельно опасное притяжение через стенки кишечника.
  • При батарейках — химический ожог уже через 2-3 часа.

Особенно опасны острые предметы, батарейки и магниты. Даже если предмет кажется маленьким — лучше не рисковать.

Что делать, если ребёнок что-то проглотил

  • Если дышит, но кашляет: не бейте по спине! Наклоните вперёд, попробуйте вызвать рвотный рефлекс.
  • Если синеет, задыхается или теряет сознание: вызывайте скорую, сделайте приём Геймлиха.
  • Если поведение нормальное: наблюдайте, но уточните, что именно проглочено.
  • Если это батарейка, магнит или острое: немедленно в больницу.

Когда обращаться к врачу срочно

  • Ребёнок жалуется на боль.
  • Появилась рвота, отказ от еды, слюнотечение.
  • Проглочен опасный предмет.
  • Предмет не вышел через 2-3 дня.

Как предотвратить

  • Убирайте мелкие предметы из зоны доступа.
  • Проверяйте игрушки на наличие мелких деталей.
  • Не оставляйте малыша без присмотра даже на минуту.

Такие случаи — не редкость, а тревожная реальность, с которой сталкиваются врачи каждый день. Они напоминают: даже самая безобидная на вид мелочь может стать причиной серьёзных последствий. Главное — быть внимательными к детям, не оставлять их без присмотра и не пренебрегать мерами предосторожности. А если беда всё же случилась, не теряйте время и сразу обращайтесь за медицинской помощью — именно это может спасти здоровье и жизнь, сообщает gorod55.ru.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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