С виду — ерунда, внутри — угроза: 130 магнитов в животе и другие жуткие находки врачей

Вы удивитесь, но даже взрослые нередко становятся "героями" медицинских сводок, когда случайно вдыхают или проглатывают странные предметы. А у детей такие истории — чуть ли не ежедневная реальность. От монет и магнитов до коронок и пластилина — список того, что врачи извлекают из организма, поражает.
Омские врачи рассказали: за последние полгода они доставали из дыхательных путей взрослых монеты, пластилин, детские игрушки, зубные коронки и даже рыбьи кости. А из ушей — ватные палочки и микронаушники.
У малышей чаще всего в живот попадают монетки и батарейки-"таблетки", а в дыхательные пути — арахис. И это не просто забавные казусы, а прямой путь к тяжёлым осложнениям.
Например, в апреле у двухлетнего ребёнка извлекли 26 магнитных шариков, а в Подмосковье из другого малыша достали 130 магнитов и батарейку. Такие случаи могут привести к перитониту и некрозу кишечника — при отсутствии срочной помощи.
Инородные тела в организме могут:
Особенно опасны острые предметы, батарейки и магниты. Даже если предмет кажется маленьким — лучше не рисковать.
Такие случаи — не редкость, а тревожная реальность, с которой сталкиваются врачи каждый день. Они напоминают: даже самая безобидная на вид мелочь может стать причиной серьёзных последствий. Главное — быть внимательными к детям, не оставлять их без присмотра и не пренебрегать мерами предосторожности. А если беда всё же случилась, не теряйте время и сразу обращайтесь за медицинской помощью — именно это может спасти здоровье и жизнь, сообщает gorod55.ru.
Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
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