Клубника против старости: ученые раскрыли секрет вечной молодости мозга

3:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Клубника — больше, чем просто вкусная ягода. Она является настоящим кладезем питательных веществ, которые положительно влияют на здоровье сердца, снижают артериальное давление и улучшают когнитивные функции. Современные исследования подтверждают, что регулярное употребление клубники может значительно улучшить качество жизни.

Фото: unsplash.com by Artur Rutkowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Свежая клубника

Питательная ценность в каждой ягоде

Клубника — низкокалорийный продукт, всего 45 калорий на чашку (144 грамма), что делает её отличным выбором для тех, кто следит за весом. Она богата витамином С: одна порция обеспечивает 160% от суточной нормы, поддерживая иммунитет и здоровье кожи.

Ягоды также содержат важные минералы: марганец для метаболизма, фолат (витамин B9) для роста клеток и восстановления тканей, калий для регуляции давления и поддержания электролитного баланса. В одной порции клубники содержится 3 грамма клетчатки, способствующей пищеварению и чувству насыщения.

Польза для сердца

Профессор Бритт Бертон-Фриман из Иллинойсского технологического института отмечает, что рацион с низким содержанием фруктов — один из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Употребление одной чашки клубники в день может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в 8 раз за счет улучшения функции кровеносных сосудов, пишет dunavmost.com.

Исследование Университета Сан-Диего показало, что регулярное употребление клубники снижает систолическое артериальное давление на 3,6%. Это подтверждает её способность улучшать работу сердечно-сосудистой системы и снижать факторы риска, такие как гипертония.

Влияние на когнитивные функции

Клубника не только полезна для сердца, но и улучшает работу мозга. Исследование из Сан-Диего показало, что её употребление увеличивает скорость когнитивной обработки на 5,2% и общую антиоксидантную способность на 10,2%.

Согласно недавнему исследованию, клубника может замедлять снижение когнитивных функций и защищать от деменции благодаря высокому содержанию флавоноидов. Эти вещества борются с окислительным стрессом, поддерживая здоровье мозга с возрастом.

Контроль уровня сахара в крови

Клубника имеет низкий гликемический индекс и не вызывает резких скачков уровня сахара в крови. Исследования показывают, что её употребление с углеводами замедляет усвоение глюкозы и снижает уровень инсулина, что делает её полезной для профилактики диабета 2 типа.

Ограничения и меры предосторожности

Несмотря на многочисленные преимущества, клубника может вызывать аллергию, особенно у детей. Симптомы могут варьироваться от лёгкого зуда до серьёзных реакций, таких как отёк и затруднённое дыхание. Людям с аллергией на берёзу или яблоки следует быть осторожными.

Клубника также содержит гойтрогены, влияющие на функцию щитовидной железы. Людям с заболеваниями щитовидной железы рекомендуется употреблять её в умеренных количествах.

Рекомендации по употреблению

Большинство исследований показывают пользу от употребления 1-2 чашек клубники в день, что эквивалентно 16 крупным плодам или 350 граммам. Ягоды можно есть свежими, замороженными или сушёными — все виды сохраняют свои полезные свойства.

Добавление клубники в рацион — это простой и вкусный способ улучшить здоровье. Она отлично подходит для перекусов, добавления в йогурт, овсянку или смузи, принося пользу организму.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

