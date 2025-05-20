Попытался опохмелиться и попал в запой: завтрак, который запускает цепочку проблем

При похмельном синдроме важно не только восстановить водный баланс, но и правильно выбрать завтрак. Хирург Александр Умнов рассказал, каких продуктов следует избегать в этот период.
Наихудшим вариантом для завтрака врач назвал майонезные салаты. Такая пища создаёт чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу и печень, что может привести к их дисфункции.
Также при похмелье следует отказаться от копчёностей и солёных блюд. Они повышают нагрузку на почки, увеличивают риск гипертонии и могут спровоцировать сердечный приступ.
Отдельно Умнов предупредил о вреде попыток "опохмелиться" алкоголем: хотя стопка может временно облегчить головную боль, она значительно увеличивает риск запоя и ухудшения состояния здоровья.
Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
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