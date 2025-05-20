Попытался опохмелиться и попал в запой: завтрак, который запускает цепочку проблем

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При похмельном синдроме важно не только восстановить водный баланс, но и правильно выбрать завтрак. Хирург Александр Умнов рассказал, каких продуктов следует избегать в этот период.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Heeling, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Вино

Какой завтрак при похмелье только навредит: советы врача

Наихудшим вариантом для завтрака врач назвал майонезные салаты. Такая пища создаёт чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу и печень, что может привести к их дисфункции.

Также при похмелье следует отказаться от копчёностей и солёных блюд. Они повышают нагрузку на почки, увеличивают риск гипертонии и могут спровоцировать сердечный приступ.

Отдельно Умнов предупредил о вреде попыток "опохмелиться" алкоголем: хотя стопка может временно облегчить головную боль, она значительно увеличивает риск запоя и ухудшения состояния здоровья.

Уточнения

Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.



