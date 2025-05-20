Секрет сияния кожи кроется не в цене сыворотки, а в способе её применения

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы приобрели дорогую сыворотку с витамином C, но кожа по-прежнему остаётся тусклой, а пигментные пятна никуда не исчезли? Возможно, проблема не в продукте, а в ошибках при его использовании.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка наносит крем

Почему дорогая сыворотка с витамином C не даёт ожидаемого эффекта

Витамин C - один из самых нестабильных компонентов в косметике. Под действием света и кислорода он быстро окисляется: прозрачная жидкость превращается в желтоватую субстанцию, теряя все свои полезные свойства и способная даже вызвать раздражение.

Если упаковка вашей сыворотки не герметична или не выполнена из тёмного стекла, активность витамина C снижается уже через неделю после открытия.

Ещё одна частая ошибка — нанесение сыворотки на влажную кожу. Вода увеличивает кислотность состава, что может привести к жжению и покраснению. Правильный порядок: сначала тоник, затем полное высыхание кожи, и только потом — витамин C.

Нельзя сочетать сыворотку с ретинолом или AHA-кислотами в одном уходе — это нарушает баланс pH и обнуляет эффект обеих формул.

Ищите в составе надписи L-аскорбиновая кислота или THD-аскорбат - это более стабильные формы витамина C. Концентрация должна быть в пределах 10-20% - если витамин указан в самом конце списка ингредиентов, средство не будет эффективным.

Храните сыворотку в холодильнике и используйте в течение трёх месяцев после открытия.

Лайфхак: наносите витамин C утром, а не вечером — он усиливает защиту кожи от ультрафиолета и синего света, снижая риск фотостарения.

При правильном применении через четыре недели кожа станет ярче, тон выровняется, а лицо засияет, словно после салонной процедуры.

Уточнения

Крем - лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.

