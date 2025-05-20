Волосы страдают от вас в ванной: как прекратить это насилие

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы регулярно подстригаете кончики, но уже через пару недель они снова становятся сухими и ломкими? Причина часто кроется не в парикмахере, а в повседневном уходе за волосами.

Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в душе

Почему волосы секутся даже после стрижки: ищите причину в ванной

Большинство шампуней содержат сульфаты (SLS, SLES), которые смывают не только загрязнения, но и естественную липидную мантию волос. Без этого защитного слоя кутикула приподнимается, влага испаряется, и кончики начинают сечься.

Решение простое: переходите на бессульфатные шампуни. В первые недели волосы могут казаться жирными — это нормальная реакция. Сальные железы перестраиваются и постепенно начинают вырабатывать себум в умеренных количествах. Чтобы облегчить адаптацию, мойте голову 2-3 раза в неделю и наносите кондиционер только на длину волос.

Вред приносит и горячая укладка. Фены, плойки и утюжки разрушают белок кератин, из которого на 90% состоят волосы. Если отказаться от укладки невозможно, используйте термозащиту не только на кончики, но и на среднюю часть длины. Лучше всего позволить волосам высохнуть естественно, аккуратно обернув их хлопковой футболкой вместо полотенца, чтобы избежать спутывания.

Даже неправильная расчёска может травмировать волосы. Замените металлические расчёски с острыми зубьями на деревянные или модели с тефлоновым покрытием. И обязательно дождитесь, пока волосы полностью высохнут, прежде чем начинать их расчёсывать.

Для восстановления структуры волос используйте маски с гидролизованным коллагеном - они временно "склеивают" повреждённые участки. А раз в месяц делайте масляное обёртывание: подогрейте кокосовое масло, нанесите его на кончики, укутайте волосы плёнкой и смойте через час.

Уже через три недели правильного ухода волосы станут гладкими и крепкими, а походы к парикмахеру будут нужны гораздо реже.

Уточнения

Кератины - семейство фибриллярных белков, обладающих механической прочностью, которая среди материалов биологического происхождения уступает лишь хитину.

