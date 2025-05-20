Продукт, который всегда оставляют на тарелке, оказался тайным союзником против диабета

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сахарный диабет второго типа становится всё моложе, но особенно опасен для людей старше 50 лет. Многие пенсионеры вынуждены тщательно следить за уровнем сахара и ограничивать себя в питании. Однако простой морской продукт может стать надёжным помощником в борьбе за здоровье.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain морская капуста

Как морская капуста помогает контролировать сахар и защищает от диабета

Морская капуста содержит уникальные вещества, которые помогают предотвратить развитие диабета и облегчить его течение. Один из ключевых компонентов — хром. Этот микроэлемент усиливает действие инсулина, помогая клеткам быстрее усваивать сахар из крови.

Кроме того, пищевые волокна ламинарии замедляют всасывание углеводов, снижая риск резких скачков глюкозы после еды. Например, добавление морской капусты к картофелю или макаронам делает блюда безопаснее для поджелудочной железы.

Йод, содержащийся в ламинарии, поддерживает работу щитовидной железы, нормализует обмен веществ и помогает контролировать вес — важный фактор для профилактики диабета.

Фукоксантин, пигмент бурых водорослей, ускоряет расщепление жиров в печени, снижает инсулинорезистентность и уменьшает воспаление в тканях поджелудочной железы.

Учёные отмечают: люди, регулярно включающие морскую капусту в рацион, реже сталкиваются с диабетом даже при наследственной предрасположенности.

Чтобы сделать водоросли частью повседневного меню, начните с малого: добавляйте сушёную ламинарию в супы и рагу, смешивайте маринованную капусту с авокадо и огурцом или готовьте витаминные смузи с порошком ламинарии.

Морская капуста также содержит альгиновую кислоту, которая замедляет всасывание вредных веществ, снижая нагрузку на печень и поджелудочную железу — особенно важно для тех, кто принимает лекарственные препараты.

Важно помнить: при гипертиреозе или гипертонии следует выбирать свежую или сушёную морскую капусту без добавок и соблюдать умеренность, начиная с 20-30 г в день.

Морская капуста напоминает: забота о здоровье — это не ограничения, а разумный выбор продуктов, которые помогают телу оставаться сильным и активным в любом возрасте.

Уточнения

Ламина́рия — род морских водорослей из класса бурых водорослей. Многие виды ламинарии употребляются в пищу.

