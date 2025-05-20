Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прическа на все случаи: как сделать идеальный пучок за 3 минуты и выглядеть на миллион
Туристов разворачивают у берега: в Греции запретили высаживаться на райский остров
Забудьте про заморозку: лучший способ сохранить укроп надолго
Маршрутки 90-х: закон, водитель и три мира внутри ГАЗели
85% людей по всему миру страдают от нехватки этого вещества в организме
Под Канзасом бурлит энергия нового мира: то, что нашли, переписывает будущее
Проехал по узкой улице и лишился прав: ошибка, которую совершают почти все
Прятки с подвохом: когда любовь к уединению у кота — повод для тревоги
Думали, что муравьёв не победить? Этой палочкой вы решите проблему за пару минут

Продукты, которые поддержат сердце, суставы и иммунитет без лишних затрат

1:43
Здоровье

Поддерживать здоровье после 60 лет можно без дорогих добавок - природа уже подарила всё необходимое.

Гипермаркет
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гипермаркет

Продукты, которые легко заменят таблетки: суперфуды для здоровья после 60

Клюква помогает предотвратить цистит благодаря содержанию проантоцианидинов, которые не позволяют бактериям закрепляться на стенках мочевого пузыря. Замороженная ягода сохраняет полезные свойства круглый год: её можно добавлять в каши, делать морсы без сахара или смешивать с творогом.

Сельдерей богат апигенином - веществом, которое снижает давление и борется с воспалением суставов. Его стебли отлично подходят для салатов, перекусов или нежных крем-супов с цветной капустой.

Гречка укрепляет сосуды и помогает бороться с анемией благодаря рутину и железу. Каша с тушёными овощами или грибами станет питательным и полезным обедом.

Тыквенные семечки - ценный источник цинка для иммунитета и магния для нервной системы. Горсть в день поддержит здоровье простаты и поможет справиться с перепадами настроения.

Квашеная капуста - природный пробиотик, восстанавливающий микрофлору кишечника, улучшающий усвоение витаминов и снижающий риск простуд.

Льняное семя полезно для сердца и кишечника: клетчатка снижает уровень холестерина, а омега-3 укрепляет сосуды. Перемолотые семена легко добавить в каши, йогурты или выпечку.

Эти доступные продукты доказывают: забота о здоровье может быть простой, недорогой и эффективной.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Сейчас читают
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Российский шоу-бизнес
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде Аудио 
Секрет долголетия мотора: простые советы для реального результата
Авто
Секрет долголетия мотора: простые советы для реального результата Аудио 
Популярное
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью

Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.

Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Алло, это Европа? Трамп поговорил с Путиным — и вызвал дипломатический ступор Дмитрий Плотников Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Последние материалы
Прическа на все случаи: как сделать идеальный пучок за 3 минуты и выглядеть на миллион
Туристов разворачивают у берега: в Греции запретили высаживаться на райский остров
Продукты, которые поддержат сердце, суставы и иммунитет без лишних затрат
Забудьте про заморозку: лучший способ сохранить укроп надолго
Как Иоанн Богослов научил мир любить: уроки, которые актуальны и сегодня
Маршрутки 90-х: закон, водитель и три мира внутри ГАЗели
85% людей по всему миру страдают от нехватки этого вещества в организме
Под Канзасом бурлит энергия нового мира: то, что нашли, переписывает будущее
Проехал по узкой улице и лишился прав: ошибка, которую совершают почти все
Прятки с подвохом: когда любовь к уединению у кота — повод для тревоги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.