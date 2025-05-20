Продукты, которые поддержат сердце, суставы и иммунитет без лишних затрат

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Поддерживать здоровье после 60 лет можно без дорогих добавок - природа уже подарила всё необходимое.

Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гипермаркет

Продукты, которые легко заменят таблетки: суперфуды для здоровья после 60

Клюква помогает предотвратить цистит благодаря содержанию проантоцианидинов, которые не позволяют бактериям закрепляться на стенках мочевого пузыря. Замороженная ягода сохраняет полезные свойства круглый год: её можно добавлять в каши, делать морсы без сахара или смешивать с творогом.

Сельдерей богат апигенином - веществом, которое снижает давление и борется с воспалением суставов. Его стебли отлично подходят для салатов, перекусов или нежных крем-супов с цветной капустой.

Гречка укрепляет сосуды и помогает бороться с анемией благодаря рутину и железу. Каша с тушёными овощами или грибами станет питательным и полезным обедом.

Тыквенные семечки - ценный источник цинка для иммунитета и магния для нервной системы. Горсть в день поддержит здоровье простаты и поможет справиться с перепадами настроения.

Квашеная капуста - природный пробиотик, восстанавливающий микрофлору кишечника, улучшающий усвоение витаминов и снижающий риск простуд.

Льняное семя полезно для сердца и кишечника: клетчатка снижает уровень холестерина, а омега-3 укрепляет сосуды. Перемолотые семена легко добавить в каши, йогурты или выпечку.

Эти доступные продукты доказывают: забота о здоровье может быть простой, недорогой и эффективной.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

