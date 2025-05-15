2 яйца — и вы не узнаете себя: вот что произойдет с вашим телом, если есть их каждый день

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярное употребление яиц может принести большую пользу для здоровья.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Варёное яйцо

Начните свой день с двух вареных вкрутую яиц, чтобы получить около 12 граммов белка с высокой биологической ценностью. Этот белок содержит все 9 незаменимых аминокислот, что делает его одним из самых полноценных источников белка в природе.

По словам диетолога доктора Сары Дженкинс, опубликованным в журнале Journee Mondiale, яйца укрепляют мышцы и поддерживают общее здоровье организма.

Что будет, если съедать 2 яйца в день?

Помимо белка, в каждом яичном желтке содержится холин — важный компонент для здоровья мозга. Два яйца в день обеспечивают около 300 мг холина, что составляет более половины рекомендуемой суточной нормы. Холин улучшает память и когнитивные функции, что делает яйца отличным выбором для поддержания здоровья мозга.

Не стоит беспокоиться о высоком уровне холестерина в яйцах. Кардиолог доктор Майкл Родригес утверждает, что пищевой холестерин в яйцах не влияет на уровень холестерина в крови у большинства людей. Напротив, регулярное употребление яиц может повысить уровень "хорошего" холестерина ЛПВП и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Яйца также помогают контролировать вес. Благодаря высокому содержанию белка, они обеспечивают более длительное чувство сытости, чем углеводные завтраки, что помогает уменьшить количество перекусов в течение дня.

И это еще не все. Яичные желтки богаты лютеином и зеаксантином — мощными антиоксидантами, которые поддерживают здоровье глаз. Эти вещества действуют как естественные фильтры, защищая сетчатку от вредного синего света и предотвращая окислительные повреждения.

Пищевая ценность яиц

Яйца — это настоящий кладезь полезных веществ. Они содержат витамины А, D, E, K, а также витамины группы B. В их составе также присутствуют минералы, такие как селен, фосфор и цинк, и полезные жиры, которые способствуют лучшему усвоению питательных веществ.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

