Регулярное употребление яиц может принести большую пользу для здоровья.
Начните свой день с двух вареных вкрутую яиц, чтобы получить около 12 граммов белка с высокой биологической ценностью. Этот белок содержит все 9 незаменимых аминокислот, что делает его одним из самых полноценных источников белка в природе.
По словам диетолога доктора Сары Дженкинс, опубликованным в журнале Journee Mondiale, яйца укрепляют мышцы и поддерживают общее здоровье организма.
Что будет, если съедать 2 яйца в день?
Помимо белка, в каждом яичном желтке содержится холин — важный компонент для здоровья мозга. Два яйца в день обеспечивают около 300 мг холина, что составляет более половины рекомендуемой суточной нормы. Холин улучшает память и когнитивные функции, что делает яйца отличным выбором для поддержания здоровья мозга.
Не стоит беспокоиться о высоком уровне холестерина в яйцах. Кардиолог доктор Майкл Родригес утверждает, что пищевой холестерин в яйцах не влияет на уровень холестерина в крови у большинства людей. Напротив, регулярное употребление яиц может повысить уровень "хорошего" холестерина ЛПВП и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Яйца также помогают контролировать вес. Благодаря высокому содержанию белка, они обеспечивают более длительное чувство сытости, чем углеводные завтраки, что помогает уменьшить количество перекусов в течение дня.
И это еще не все. Яичные желтки богаты лютеином и зеаксантином — мощными антиоксидантами, которые поддерживают здоровье глаз. Эти вещества действуют как естественные фильтры, защищая сетчатку от вредного синего света и предотвращая окислительные повреждения.
Пищевая ценность яиц
Яйца — это настоящий кладезь полезных веществ. Они содержат витамины А, D, E, K, а также витамины группы B. В их составе также присутствуют минералы, такие как селен, фосфор и цинк, и полезные жиры, которые способствуют лучшему усвоению питательных веществ.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.